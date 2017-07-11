بدء إنتاج تويوتا فورتشنر باستثمارات 8.5 مليون دولار

❏ سيف الدين : نسبة المكون المحلى فى السيارة تصل إلى %47.1

❏ الشريف : «نصر» وفرت مناخا يساعد على جذب رءوس أموال جديدة

❏ السفير اليابانى : نثق فى الاقتصاد المصرى .. والشركات اليابانية تعتزم التوسع

❏ رئيس تويوتا العالمية: «فورتشنر» تدشن فصلا جديدا فى العلاقات بين البلدين

❏ سحر نصر: المشروع نتاج البرنامج الاقتصادى ويؤكد تحسن مناخ الاستثمار

المال ـ خاص

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والفريق عبد العزيز سيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أمس الإنتاج الجديد للسيارة “تويوتا فورتشنر موديل 2017″، باستثمارات جديدة لـ “تويوتا إيجيبت” في إنشاء خط تجميع جسم السيارة “تويوتا فورتشنر” في الشركة العربية الأمريكية للسيارات، باستثمارات 8.5 مليون دولار، بحضور تاكيهيرو كاجاوا، السفير اليابانى لدى القاهرة، وفوكى، الرئيس التنفيذى لشركة تويوتا العالمية، وأحمد منصف، الرئيس التنفيذى لـ “تويوتا إيجيبت”، واللواء محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت سحر نصر، أن استثمار شركة “تويوتا” فى الإنتاج الجديد للسيارة “تويوتا فورتشنر”، هو نتاج البرنامج الاقتصادى، وأكدت تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب والملائم للاستثمار، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل.

وقالت إن قانون الاستثمار الجديد خطوة إيجابية نحو التنمية الاقتصادية، إذ سيساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة التنافسية، مما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على 3 محاور الأول : هو الإطار التشريعى المتمثل فى إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات فى عدد من القوانين، مثل قانون الشركات، وقانون سوق المال، والثانى: تيسير الإجراءات للمستثمر والميكنة، مقدمة شكرها للفريق عبد العزيز سيف الدين، على دعمه لمنظومة الميكنة داخل “الاستثمار والتعاون الدولى”.

وأوضحت أن المحور الثالث يتمثل فى الشراكة بين مصر وعدد من الشركاء فى التنمية، مثل الجانب اليابانى فى تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والتدريب، مؤكدة أن أهم شئ هو الاستثمار فى المواطن المصرى.

وشددت على أن قانون الاستثمار يعمل على تحفيز الاستثمار في عدد من المجالات، مثل السياحة وقطاع الصناعة، لما لهما من دور فى توفير فرص العمل، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة سيساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تساهم فى ذلك، وأن الحكومة تولى اهتماما بتحفيز استثمارات صناعة السيارات، وغيرها من الصناعات، واستقطاب العديد من الشركات العالمية، وتهيئة المناخ الجاذب لها تحت مظلة القانون.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال وكبار المستثمرين المصريين المهتمين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالتواصل مع تلك الشركات العالمية في ضوء ما ورد بقانون الاستثمار الجديد، والاستفادة من مميزاته الجاذبة للاستثمارمن أجل تكوين شراكة حقيقية معها، والعمل على رفع قيمة مخرجات هذه الشراكة، وتوفير قيمة مضافة في ظل جني ثمار طيبة بنواحيها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العالمية، مع حشد إمكانات الطرفين، بما تحمله من معرفة وطاقات وخبرات إدارية وتنظيمية وتكنولوجية، وإمكانيات مالية تُسهم في النهوض بصناعة السيارات في مصر، باعتبارها واحدة من القاطرات الرئيسية لقطاع التصنيع في مصر.

وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أننا اليوم نحتفل سويا بتتويج جهود شراكة بين الهيئة وشركة تويوتا العالمية، ببدء إنتاج الجيل الجديد من “تويوتا فورتشنر”، باستثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك ثروة عاملة بما يجعلها قادرة على الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.

وأوضح أن انتاج الشركة الجيل الجديد من “تويوتا فورتشنر” يؤكد الثقة فى مستقبل الاستثمار فى مصر والعمالة المصرية، مشيرا إلى أن نسبة التصنيع المحلى فى الإنتاج الجديد تصل إلى 47.1 % ومن المنتظر أن تزيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الدكتورة سحر نصر، استطاعت أن توفر مناخا مميزا للاستثمار فى مصر، وهو ما نشهده من تدفق استثمارات جديدة حاليا، مشيرا إلى أن الأمل فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن وزارته تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مما يساهم فى تربية جيل جديد على أحسن مستوى.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة تويوتا العالمية، إلى أن الشركة عندما قررت الاستثمار فى مصر، حظى إنتاجها بإقبال من المصريين، موضحا أن الجيل الجديد من “تويوتا فورتشنر” سيدشن فصلا جديدا فى العلاقة بين مصر واليابان.

بينما أوضح أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لـ “تويوتا إيجيبت”، أن الشركة حريصة على زيادة استثماراتها ودعم الاقتصاد المصرى.

وأشار تاكيهيرو كاجاوا، السفير اليابانى لدى القاهرة، إلى أهمية استثمار شركة “تويوتا” فى هذا الجيل الجديد من “تويوتا فوتشنر” فى مصر، معربا عن ثقة اليابان فى الاقتصاد المصرى، داعيا الشركة إلى زيادة الاستثمار فى مصر، فى ظل ما تتمتع به السوق المصرية، من إمكانيات ومميزات تنافسية، مؤكدا أن الشركات اليابانية تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى تعزيز العلاقة بين البلدين.