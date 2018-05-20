بدء إعداد نظام إنذار مبكر للتنبؤ بالفيضانات في الإسكندرية

معتز محمود



بدأ المعهد الهولندي العالمي للهيدرولوجيا والمياة IHE إعداد الخطوات التنفيذية لمشروع إعداد نظام إنذار مبكر لمياه السيول والأمطار بالإسكندرية، وفقاً لمصدر مُطلع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وكشف المصدر عن أن المراحل التنفيذية لهذا المشروع بدأت شهر نوفمبر 2017 بالتعاون مع المعهد الهولندي العالمي للهيدرولوجي والمياة IHE وبالتنسيق مع كل من جامعة الاسكندرية وجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية بهدف توفير تمويل للمشروع لمدة 7 سنوات تبدأ من 2017و حتى 2024



وأضاف أن قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قام بالتعاون مع المعهد الهولندي العالمي للهيدرولجي والبنية التحتية والبيئية بهولندا بإعداد مقترح مشروع لدراسة إمكانية إعداد نظام إنذار مبكر (early warning system-ews) للتنبؤ بالفيضانات والإدارة المثلى لها.



وأشار إلى أن المشروع سيكون بمثابة نظام متكامل يعمل على الحد من كوارث الفيضانات (flood disaster mitigation)والإنذار المبكر EWS للتنبؤ بكميات واماكن هطول مياه الأمطار والسيول والفيضانات بالتعاون مع المعهد الهولندي العالمي للهيدرولوجيا والمياه IHE والذي يتمتع بالخبرة الطويلة في هذا المجال.



وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وقعا بروتوكول تعاون لتنفيذ الإنذار المبكر لمياه السيول والأمطار، تحت رعاية اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية منذ عدة أسابيع.



وكانت “المال” قد أوضحت في أكتوبر الماضي أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تدرس إنشاء شبكة حديثة للتنبأ بالسيول والأمطار على مستوى المحافظة على غرار الشبكة المصممة فى هولندا والاستفادة من تلك التجربة، وبما يسمح للشركة بتقليل مخاطر الناتجة عن الأمطار التي تضرب المحافظة بعنف في فصل الشتاء.



وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب فى حينه، إن الشركة تعمل حالياً مع الجانب الهولندي بعض الدراسات الخاصة بهذه الشبكة المقترحة، متمنياً أن يتم التفاهم حولها سريعاً مع الجانب الهولندي لتشابه محافظة الإسكندرية مع البيئة هناك.



ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن هولندا لديها تجربة سابقة في هذا الشأن، بعد تصميمها لشبكة مماثله للتنبؤ بالأمطار لديها وهو ما يمكن الاستفاده منه قريباً.



وأشار نافع إلى عدم وجود شبكات منفصلة لتصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، لافتاً إلى أن هذه الشبكات تم إلغاؤها منذ عدة سنوات مع أعمال التوسعة التي حدثت بكورنيش المدينة.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب، أن غياب هذه الشبكة يؤدي لصعوبة تصريف مياه الأمطار أو التخلص منها في البحر لأنها ستكون مختلطة بجزء من مياه الصرف الصحي.



وتقع محافظة الإسكندرية في الوسط بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط، ما يجعل المياه تحدها من أغلب الجوانب ويصعب عملية التخلص الآمن من المخلفات السائلة.