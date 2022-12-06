بدء إدراج أسهم بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 164.112 مليون جنيه موزع على 32.822 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد.

وقالت البورصة، في بيان، إنه تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري – (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل).

وأضافت أن فترة انتهاء الإعلان يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر الجاري تنفيذًا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي ( ص1 – ص 3 ) 32.822.421 سهم × 5 جنيه = 164.112.105 جنيه.

وتقرر أن يتم تسكين الشركة بقطاع “خدمات النقل والشحن”، وتخصيص رمز السهم “Ticker ” للشركة وهو POCO.CA

وألزمت البورصة المصرية، الشركة باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأضافت أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها، واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

كانت قد وافقت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على الاجراءات الخاصة بطرح حصص معينة من شركات الحاويات التابعة لها، خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات، يوم 29 نوفمبر الماضي .

كما وافقت الجمعية على النظر في استيفاء شروط القيد بالبورصة الوارد بالبنود ارقام 1 و 2 و 3 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تم الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية والتعاقد مع الأطراف المتعلقة بالقيد والطرح .

كما سيتم بعد عملية الطرح في البورصة استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك.

وفي نفس السياق فقد أبرمت وزارة النقل بصفتها المشرفة على الشركة القابضة للنقل البحري، اتفاقا مبدئيا مع «المها كابيتال» إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطري)، للمشاركة فى إدارة وتشغيل محطة بورسعيد لتداول الحاويات.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقع منتصف سبتمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع أبو بكر كونديال، الاستشارى التنفيذى لشركة (MAHA) كابيتال، لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاتفاق المبدئى الحالى قيام الشركة القطرية بمعاونة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المالك للمحطة، فى أعمال التطوير والإدارة المستقبلية، ليتم تنفيذ أولى تلك المراحل عبر جذب عدد من الخطوط الملاحية للمحطة.

ويجرى حاليا إعداد المسودة القانونية والمالية وفترة التعاقد بين الطرفين، خاصة أنه يستهدف أن ممارسة شركة المها القطرية عملها على أرض الواقع بحلول 2023.

وحسب خطة وزارة النقل فان محطة بورسعيد لتداول الحاويات تحتاج استثمارات تصل الى قرابة 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف الحالى، إلى جانب ضم رصيف البترول بطول 450 لنظيره التابع للشركة الحالى البالغ طوله 950 مترا، فضلاً عن تطوير الأوناش والمعدات، وإجراء تحديث كامل لمنظومة التخزين بالمحطة.

وتراجعت إيرادات نشاط الحاويات لشركة بورسعيد (المجال الرئيسى) خلال العام المالى 2021-2020 لتسجل 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.183 مليار للعام المالى السابق له، وانخفض صافى الربح إلى 475 مليونا، مقابل 638 مليونا فى فترتى المقارنة، وذلك نتيجة عدم القدرة على استيعاب أرصفة المحطة للسفن الكبرى.