بدء إجراء المسح الطبي للعاملين بوزارة المالية للقضاء على فيروس C

مها أبوودن:



أجرت وزارة المالية بإجراء المسح الطبي للعاملين بها بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الامراض المتوطنة، خاصة الالتهاب الكبدي الوبائي “فيروس C” لتكون مصر خالية من هذا المرض في عام 2020 ونظرا للاهتمام الذي توليه وزارة المالية لتقديم الخدمات التي من شأنها أن تسهم في توفير الوقت والجهد علي العاملين بالوزارة لتكون وزارة المالية خالية من “فيروس C” خلال عام 2018.



وقد شهدت الخدمات الصحية التي تقدمها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية إقبالًا كبيرًا من جانب العاملين فور بدء تنفيذ الحملة وقد تم الاتفاق بين وحدة تكافؤ الفرص وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة علي عقد ندوة توعوية للعاملين والعاملات بجميع قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة وقد حضرها اكثر من 100 مشارك وقام باداراتها الدكتور “راضي حماد” مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بهدف تعميق الوعي الصحي ونشر المفاهيم السليمة حول أعراض المرض وسبل مقاومة إنتشار العدوي والتعرف علي طرق الوقاية ومكافحة المرض.



وحول هذا المسح الطبي للعاملين بوزارة المالية فان الوزارة أصدرت اعلان علي موقعها الالكترونى وفي كافة مبانيها لاعلام العاملين بالحملة والبالغ عددهم حوالى 2500 موظف وذلك لتحليلها بمعامل وزارة الصحة وسوف ستستمر لمدة ثلاث أيام وسيتم توجيه أصحاب العينات الإيجابية للعلاج المجاني من خلال وحدات مكافحة الفيروسات الكبدية وأكد المسؤلين بالوزارة عن هذه الحملة بأنه لا توجد أية موانع لإجراء المسح علما بان اجراء المسح الطبي يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً داخل الوزارة وبأحد ابراجها.



وأيضا تم تحديد أيام 4 و5 فبراير للعاملين بوزارة المالية بمبنى لاظوغلي والبالغ عددهم حوالي 1000 موظف لتحليلها أيضاً بمعامل وزارة الصحة بالإضافة الي إدراج أعداد العاملين والعاملات بقطاع الحسابات والمديريات المالية بكافة محافظات الجمهورية والبلغ عددهم قرابة 10 الاف موظف لإجراء المسح لهم بمقرات المديريات المالية لكل محافظة طبقا للخريطة الزمنية لوزارة الصحة.