بدء إجراءات توصيل الغاز للمناطق المحرومة في بورسعيد

أمانى العزازىقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن شركة تاون جاس المكلفة بأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، بدأت أعمال الرفع والمسح علي الطبيعة لجميع المناطق المحرومة من الغاز الطبيعي في حي العرب والمناخ، تمهيدا لتوصيل الخدمة إليها.ووجه المحافظ، خلال اجتماعه مع مسئولي شرك

أمانى العزازى

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن شركة تاون جاس المكلفة بأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، بدأت أعمال الرفع والمسح علي الطبيعة لجميع المناطق المحرومة من الغاز الطبيعي في حي العرب والمناخ، تمهيدا لتوصيل الخدمة إليها.

ووجه المحافظ، خلال اجتماعه مع مسئولي شركة تاون، بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، بالانتهاء من أعمال الحصر والمسح للمناطق المحرومة عقب عيد الفطر مباشرة، لتبدأ بعدها أعمال توصيل الشبكة لهذه المناطق.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الشركة تقوم بوضع ملصقات علي المباني التي تم حصرها واخطار ساكينها بالاستعداد لتنفيذ شبكة الغاز لهذة المناطق.