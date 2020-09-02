بدء إجراءات تأسيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الطبية

بدأ العاملون فى نشاط الخدمات الطبية والرعاية الصحية إجراءات تأسيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الطبية ، وقال محمد فرج عضو مجلس إدارة النقابة ومدير الشبكة الطبية بتطبيق رعاية أن الهدف من تأسيس النقابة هو توفير التأمين الطبى على العاملين بنشاط الخدمات الطبية فى مصر، وكذلك توفير معاش مناسب للأعضاء عند بلوغهم سن التقاعد فضلا عن العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون فيما بينهم، إلى جانب توفير وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية مهارات الأعضاء للارتقاء بمهن الخدمات الطبية فى مصر، وأيضا توفير فرص عمل للأعضاء.

هدفها رعاية القطاع الطبى

وأضاف فرج أن فكرة تأسيس النقابة تأتى نظرا لما مرت به البلاد خلال الفترة الماضية والذي تأثر به الجميع خاصة العاملين بالقطاع الطبى، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، والذى أوضح وجود حاجة ملحة لإنشاء نقابة لرعاية مصالحهم.

وقدم فرج دعوته للعاملين بالخدمات الطبية للانضمام كعضو مؤسس بالجمعية العمومية فى النقابة العامة للعاملين بالخدمات الطبية الجاري تأسيسها،وتضم الأوراق المطلوبة للانضمام لعضوية النقابة صورة بطاقة الرقم القومى السارية ، والحضور لمقر النقابة للتوقيع على البيانات المقدمة للعضوية ، لافتا إلى أنه لا توجد أية رسوم مطلوبة لعضوية النقابة قبل التأسيس، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على تأسيس وإشهار النقابة سوف يتم تحديد قيمة الرسوم والاشتراكات بعد حصر عدد الأعضاء المشتركين، ويصدر بها قرار من الجمعية العمومية للنقابة.

شروط الانضمام للنقابة

وأكد أن أبرز الشروط الواجب توافرها فى العضو للانضمام إلى النقابة هى أن يكون العضو عاملا بإحدى المنشآت الطبية أو الشركات الخاصة التى تعمل بالطقاع الطبى ومسجل ببطاقته الشخصية اسم المنشأة الطبية أو الشركة التى بعمل بها، ومشيرا إلى أنه لا يمكن لأصحاب الأعمال أو ممثليهم أو من يشغلون منصب مدير عام الانضمام إلى النقابة ، كما أن عضوية النقابات المهنية كنقابة الأطباء وغيرها لا تمنع الانضمام إلى النقابة، وسوف يتم تكوين اللجنة النقابية لمحافظة القاهرة ويشترط لأعضاءها أن يكون عنوانهم بالبطاقة الشخصية تابعا لمحافظة القاهرة ، ثم يتبعها اللجنة النقابية لمحافظة الجيزة واللجنة النقابية لمحافظة القليوبية ثم باقى المحافظات تباعا. رضا إبراهيم رئيس مجلس إدارة النقابة

وتضم عضوية النقابة تحت التأسيس حاليا كلا من رضا إبراهيم رئيس مجلس إدارة النقابة ومدير تطوير تطبيق رعاية، وهانى عبد العزيز مدير التسويق والتعاقدات فى المستشفى الدولى وغادة عبد الرحيم مدير التسويق والتعاقدات فى مركز الدقى للجراحة، وإيمان عبد الجواد مدير التسويق والتعاقدات فى مستشفى دار أبو العزايم، وأمير حبيب مدير التسويق والتعاقدات فى مستشفى فريد حبيب ، ومؤمن محمد مسئول العلاقات العامة والتسويق بمركز نور العيون ، وجمال الصاوى مدير التسويق والتعاقدات فى مراكز نيوروميد للمخ والأعصاب، ومحمود حسب الله مدير التعاقدات فى مركز سيجما سكان.