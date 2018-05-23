بدء إجراءات الفحص النافى للجهالة لصفقة التعاون بين سوديك ومدينة نصر

■ ماجد شريف: تنفيذ مشروع الساحل الشمالى الجديد الربع الأخير من 2018 أو الأول من 2019 ■ 10 إلى %15 نسبة الارتفاع السنوى فى أسعار الوحدات للشركة بدور إبراهيم توقع المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية…

■ ماجد شريف: تنفيذ مشروع الساحل الشمالى الجديد الربع الأخير من 2018 أو الأول من 2019

■ 10 إلى %15 نسبة الارتفاع السنوى فى أسعار الوحدات للشركة

بدور إبراهيم

توقع المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك» بدء إجراءات الفحص النافى للجهالة لصفقة التعاون مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قريبا عقب شهر رمضان الحالى.

وأشار شريف فى تصريحات صحفية على هامش إفطار نظمته الشركة، إلى أن الشركتين فى مرحلة الدراسات المبدئية لتحديد وجه التعاون بين الاندماج أو الاستحواذ، مشيرًا إلى أن سابقة أعمال سوديك وقدرتها على تنمية وتطوير مساحات شاسعة من الأراضى وتسليم وحدات سكنية عديدة للمواطنين فى سنوات قليلة تؤكد استمرار علامتها التجارية واسمها فى حال نجاح التعاون مع شركة مدينة نصر.

ولفت إلى أن الفحص النافى للجهالة سيبرز العديد من الجوانب التى ستُسهم فى تحديد مدى نجاح التعاون، منها محفظة الأراضى والالتزامات على كلِّ طرف من خلال الأقساط والبرامج الزمنية للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركتين لن يقبلا على أى خطوة لن تؤدى إلى نتائج إيجابية تعظم العوائد، وتحقق أعلى استفادة للمساهمين، خاصة أن الشركتين مقيدتين بالبورصة المصرية.

وأضاف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية «سوديك» أن محفظة الأراضى المجمعة للشركتين كبيرة، إذ تبلغ محفظة سوديك حوالى 6 ملايين متر مربع فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، وذلك دون احتساب الـ500 فدان فى امتداد الشيخ زايد المطروحة بالشراكة مع المجتمعات العمرانية، والتى قدمت الشركة لها أعلى سعر، كما تبلغ محفظة أراضى مدينة نصر للإسكان والتعمير حوالى 7 ملايين متر مربع.

وأشار إلى أن نجاح الطرح الثانى للشراكة مرهون بتعاون هيئة المجتمعات وبالاتفاقات التى سيتم الوصول إليها بين الطرفين، والتى تضمن تحقيق أعلى العوائد والاستفادة لكل منهما، مؤكدًا أن نجاح ذلك الطرح سيُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت عن تقديم «سوديك» لأعلى سعر للمزايدة التى طرحتها الهيئة لبيع قطعة أرض على مساحة 500 فدان فى امتداد الشيخ زايد، وقدمت الشركة عرض سعرى 2252.6 جنيه للمتر.

وأضاف أن الشركة رصدت حوالى مليار جنيه خلال العام الحالى للحصول على أراض جديدة، منها قطعة الشراكة، والتى فور الحصول عليها سيتم توجيه المتبقى من المبلغ المرصود للحصول على أراضى أخرى، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص، ومهتمة بمناطق منها شرق القاهرة والعاصمة الإدارية.

وأشار شريف إلى أنه فيما يتعلق بأحدث مشروعات الشركة فى الساحل الشمالى والتى كانت قد وقعت عقد شراكة مع مالك الأرض وهى عبارة عن قطعتين متلاصقتين بمساحة 308 فدان «1.3 ملايين متر»، فتم التعاقد مع الاستشارى وسيتم الانتهاء من المخطط العام للمشروع، وبدء التنفيذ خلال الربع الأخير من 2018 أو الأول من 2019، ومن المقرر إطلاق المشروع للتسويق خلال الصيف الحالى.

ووقعت سوديك 11 مارس الماضى اتفاقية الشراكة، وتتيح لمالك الأرض أحقية فى الحصول على %28 من إيرادات المشروع، بينما تمثل النسبة الباقية حصة «سوديك» دون حد أدنى مضمون للإيرادات، ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات إجمالية بقيمة 15 مليار جنيه على مدار 7 سنوات.

وأوضح أن الشركة تترقب تحديد هيئة المجتمعات العلاوة المقررة على أرض «اليسر» مقابل تغيير النشاط والارتفاعات لسدادها، وبدء التنمية، وتبلغ مساحة الأرض 300 فدان، وقد صدر لها قرار جمهورى بإضافتها إلى كردون مدينة الشيخ زايد.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية ارتفاعات سعرية فى الوحدات عقب الإجراءات الحكومية المتوقعة كخفض الدعم على الطاقة، وتأثير ذلك على أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن الشركة ترفع أسعارها سنويًّا بمتوسط 10 إلى %15.

وأكد أن شبكة الطرق والمشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية فى ذلك الصدد أسهمت فى إحياء العديد من المناطق، وخلق فرص استثمارية جديدة للمطورين العقاريين.