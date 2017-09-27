بدء أعمال تكريك البحيرات بتكلفة 6 ملايين جنيه

رضوى عبد الرازق يعتزم جهاز تنمية القرى السياحية، تنفيذ مشروعات بقيمة 200 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى.وقال المهندس عادل عبد العزيز، مدير عام المشروعات بالجهاز، إنه جارى دراسة وطرح مناقصات رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والمداخل بالمدينة، واستكمال عدد من العمليات التى يتم البدء فى ت

رضوى عبد الرازق



يعتزم جهاز تنمية القرى السياحية، تنفيذ مشروعات بقيمة 200 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى.

وقال المهندس عادل عبد العزيز، مدير عام المشروعات بالجهاز، إنه جارى دراسة وطرح مناقصات رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والمداخل بالمدينة، واستكمال عدد من العمليات التى يتم البدء فى تنفيذها خلال الأشهر الماضية.



وأشار إلى أنه تم إسناد أعمال تنفيذ تكريك البحيرات لشركة الكراكات المصرية، والبدء فى تنفيذ الأعمال منذ بداية الموسم الصيفى، وجارى الانتهاء منها قريباً، لافتًا إلى أن تكلفة تنفيذ الأعمال 6 ملايين جنيه.



وأضاف أن الجهاز حقق 12 مليون جنيه من إجمالى طرح حق انتفاع توفير الخدمات للشواطىء المميزة والمفتوحة، والتى طرحت لمدة 3 مواسم صيفية خلال الموسم الحالى.

وأوضح أنه جارى حالياً دراسة تاهيل وتطوير الشواطىء والمنافذ التى سيتم طرحها خلال الموسم الصيفى المقبل.



ولفت إلى أنه تم طرح مزاد وحيد لبيع 15 محلا تجاريا، بقرى مركز مارينا العلمين، ومراقيا الشمالية، وماربيلا، وكازابيانكا، ولم يتم بيع أي منهم لتدنى العروض المقدمة.



وأعلن عن طرح 2800 فدان بمنطقة جنوب مارينا ضمن الأراضى المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشراكة مع شركات التطوير العقارى.