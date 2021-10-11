بدء أعمال ترميم رؤوس الكباش المكتشفة بطريق المواكب الملكية

بدأ فرق عمل مصري من مرممي المجلس الأعلى للآثار في ترميم رؤوس الكباش التي تم الكشف عنها مؤخرا عن طريق البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش، وذلك اثناء أعمال الحفر الاثري جنوب معابد الكرنك ببوابة بطليموس الثالث (يورجيتوس).

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن البعثة كانت قد نجحت في الكشف عن ثلاثة رؤوس كباش وأنه فور الانتهاء من أعمال ترميم رؤوس الكباش سيتم تركيبها على أجسام التماثيل الموجودة بطول الطريق، مضيفا أنه من المقرر استكمال أعمال الحفائر بالطريق في محاولة للكشف عن المزيد.

الجدير بالذكر أن هناك لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش قامت باختيار مجموعة من الصور النادرة من القرن الـ19، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، وذلك تنفيذاً للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.