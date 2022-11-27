بدء أعمال المرحلة الثانية من رفع التعديات بطريق (الإسماعيلية - السويس الزراعي)

قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بالتعاون مع مركز ومدينة فايد بأعمال رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من طريق بر أيسر ترعة السويس بطريق الإسماعيلية السويس الزراعي في إطار أعمال المرحلة الثانية بنطاق قرية سرابيوم .

يأتى ذلك تنفيذا لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2023/2022 التي تشمل تطوير عدد من المحاور المرورية داخل المدينة والطرق الرابطة بين المراكز وبعضها؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على أهمية ذلك الطريق، حيث يعد محور مروري بديل لطريق الإسماعيلية- فايد الصحراوي، وكذلك لخدمة مواطني الإسماعيلية بقرى مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد الواقعة على الطريق في ظل سياسة الدولة بإقامة محاور مرورية بديلة؛ لتوفير السيولة المرورية والراحة للمواطنين.

و صرح المهندس أحمد الشيمي مدير الطرق والنقل بالمحافظة بأن أعمال المرحلة الثانية تأتي استكمالًا لأعمال المرحلة الأولى من الطريق والتي تمت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية حيث تم رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق بر أيسر ترعة السويس بداية طريق أم كلثوم أمام الجلاء مرورًا بكوبري الدريسة حتى عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية بطول 8.5 كم وبلغ عرض الطريق 19 مترا، وصافي عرض الأسفلت 12 مترا.

وشملت الأعمال تدبيش وعمل تكاسي على جانبي الطريق لحمايته من الانهيار مستقبلًا، بجانب عمل 12 مدخلا لطرق فرعية للقُرى والتوابع الواقعة على الطريق، مضيفًا أنه من المخطط حاليًا، أن يصل طول الطريق في المرحلة الثانية إلى 6 كيلو متر أسفلت صافي حتى هويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد ليصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين 14.5 كيلو.