بدء أعمال الجسات لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات فصل مياه الأمطار بالإسكندرية

كشفت مصادر فى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم الشروع فى أعمال الجسات الخاصة بمشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي فى عدد من المناطق بالإسكندرية.

وأوضحت المصادر أن أعمال الجسات هى مقدمة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي في مناطق فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع محمد نجيب.

وكان اللواء ا.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد عقد قبل أسبوع اجتماعاً مهما برؤساء قطاعات ومديرو عموم الشركة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمتابعة مستجدات الأعمال أثناء عيد الفطر.

وقال “نافع” إن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ متواجدة علي مدار ٢٤ ساعة للاستمرار في خطط التطهير والصيانة الدورية، ولحل أي مشاكل طارئة.

كما أشار إلي المتابعة المستمرة لسير العمل بالمحطات والمناطق المختلفة والوقوف على آخر المستجدات وانتظام الورادي بها.

ونبه علي المتابعة لجميع المشروعات الجارية ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة الموضوعة، وعلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة جميع الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية. ‏

وأكد أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كافة الجهات التنفيذية من أجل نهو مشروعات حياة كريمة ومتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية التي تهدف للارتقاء بمستوى حياة الفرد. ‏

كما وجه بتلقي جميع شكاوي المواطنين، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل على حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتي الانتهاء منها.