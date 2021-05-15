نقل وملاحة

بدء أعمال التكريك بمشروع ازدواج القناة الجاري بالبحيرات المرة الصغرى

بدءا من الكيلو 122 ترقيم القناة
نادية سلام 3:44 م, السبت, 15 مايو 21 3:44 م, السبت, 15 مايو 21

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شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالكيلو متر ١٢٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التطوير المقترح ووضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وخلال جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع، وجه الفريق أسامة ربيع بالتنسيق بين كافة إدارات الهيئة والعمل على التوازي في كافة متطلبات المشروع وتحديد آليات العمل وما تتطلبه من وضع حلول بديلة لكافة التحديات الخاصة بالمشروع بما يمكن معه الانتهاء من تنفيذه خلال وقت قياسي.

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وتابع الفريق ربيع أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة “العاشر من رمضان” لتجهيز موقع العمل بما يسمح لكراكات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها، كما أطلع على كميات التكريك المتوقع إزالتها يوميا، حيث بدأت الكراكة مشهور أعمال التكريك بالموقع خلال الفواصل الملاحية تمهيدا لعملها بكامل طاقتها أثناء عبور السفن، ومن المقرر أن يتبعها انضمام الكراكة “الصديق” للعمل بالمشروع خلال الشهر الجاري.

وأكد الفريق ربيع على أن مشروع التطوير المقترح يعد استكمالا لجهود تطوير المجرى الملاحي التي بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى  تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، مؤكدا أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ ٤٠ كيلو متر التي لا يوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي لقناة السويس في منطقة الجنوب.

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يذكر أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها ٨٢ كم بدلا من ٧٢ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢ وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

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