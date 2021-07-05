اقتصاد وأسواق

بدء أعمال البعثة التجارية المصرية لدولتي الكاميرون والسنغال

البعثة تستهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة بالكاميرون والسنغال
محمد ريحان 1:55 م, الأثنين, 5 يوليو 21 1:55 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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بدأت اليوم الإثنين أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة إفريقيا، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار، وتستمر حتى 10 يوليو الجاري بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال الأفريقية، وذلك في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في التمثيل التجاري بالتعاون مع تجاري وفا بنك.  

وقال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، إن هذه المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوقا من أسواق دول غرب ووسط أفريقيا على مدار عامين وفي مقدمتهما السنغال والكاميرون باعتبارهما من أهم الأسواق في هذه المنطقة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الإفريقية، مشيراً إلى أن بعثة الكاميرون والسنغال تضم 65 رجل أعمال بواقع 26 رجل أعمال لدولة الكاميرون و40 رجل أعمال لدولة السنغال وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والحاصلات الزراعية والأدوية ومواد البناء والمقاولات. 

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وأضاف مغاوري أن جدول أعمال البعثة تتضمن عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين ممثلى الشركات المصرية ونظيراتها الكاميرونية والسنغالية، وتنظيم زيارات ميدانية للوفد المصرى برفقة عدد من كبار المسئولين بالجهات والهيئات المعنية بالدولتين، إلى جانب عقد مباحثات تجارية واستثمارية مكثفة بين الجانب المصري ومسؤولي البلدين، فضلاً عن تنظيم منتدى للأعمال مع كل من الكاميرون والسنغال .

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ومن جانبه أكد هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيچيبت أن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ووسط وغرب إفريقيا تلقى دعم ورعاية البنك خاصة في ظل تواجده القوى في 15 دولة إفريقية وبصفة خاصة دول منطقة غرب إفريقيا، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه البعثة يعد أولى ثمار الشراكة التي أبرمها البنك مع جهاز التمثيل التجاري، حيث تستهدف البعثة تقديم فرص تجارية جديدة للمصدرين المصريين فضلاً عن بناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء الأفارقة.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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