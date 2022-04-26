بدءًا من اليوم.. أسعار سيارات «شيري تيجو 7» ترتفع 10 آلاف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر اليوم عن زيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 7» بقيمة تتراوح بين 9 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، قفزت أسعار سيارات «تيجو 7» الفئة الأولى «BASE LINE» إلى 349 ألف جنيه، بدلًا من 340 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «تيجو 7» الفئة الثانية «HIGH LINE» إلى 375 ألف جنيه، مقابل 365 ألفًا.

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

مواصفات شيري تيجو 7

زودت طرازات «شيري تيجو 7» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

تقدم سيارات «تيجو 7» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».