بدءا من 15 يوليو.. تحويل الأهرام والأخبار المسائيين وجريدة المساء لإصدار إلكتروني

قرر الهيئة الوطنية للصحافة الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من أول الشهر حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيها ،

قررت الهيئة الوطنية للصحافة الأحد تحويل صحيفتي الأهرام والأخبار المسائيين وجريدة المساء لإصدار إلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة ، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، الدكتور إيهاب أبو عيش ، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ، ووليد عبدالعزيز ، سامح عبدالله ، أسامة أبو باشا ، الشيماء عبدالاله ، ومروة السيسي أمين عام الهيئة .

وانتهت الهيئة الوطنية للصحافة إلى عدد من القرارات :-

أولاً : الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من أول الشهر حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيها ، على ألا تضم الى الأجر الأساسي .

ثانياً : الموافقة على تحويل إصدارات الأهرام المسائي، الصادر عن مؤسسة الأهرام ، والأخبار المسائي، الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم والمساء، الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى إصدار إلكتروني .

ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الإلكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى ، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا ً من 15 يوليو 2021.

ثالثاً : الموافقة على تصعيد الأستاذ صالح عبد السميع الصالحي محل الأستاذ رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش .

رابعاً : الموافقة على تعيين الأستاذ أيمن محمود القاضي مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، محل الأستاذ القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته .

خامساً : استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها ، وقد طلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة ، حرصاً من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية .