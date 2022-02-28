نقل وملاحة

بدءا من مارس .. قناة السويس تفرض 5% رسوم إضافية على عبور السفن

بعد تطبيقها رسوم العبور الجديدة في فبراير
نادية سلام 8:25 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 8:25 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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أعلنت هيئة قناة السويس، مساء اليوم الاحد، عبرموقعها الالكتروني  فرض رسوم إضافية  جديدة علي عدة انواع من السفن العابرة وعلي رأسها الحاويات و ناقلات البترول ومشتقاته والغازالطبيعي”LNG” و   ناقلات الغاز البترولي “LPG”وناقلات السيارات والوحدات العائمة والمثقلات والبضائع العامة ، علي أن  يتم تطبيقها  أعتبارا  من مارس المقبل.

 وأرجعت  هيئة قناة السويس ، زيادة الرسوم الي  النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، وتتراوح نسب الزيادة ما بين 5 الي 10 % .

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 ويذكر ان هيئة قناة السويس اعلنت عن  تطبيق زيادة رسوم العبور العادية لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة %6 بداية من فبراير  الجاري، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعى المسال من الزيادة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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