بدءا من مارس .. قناة السويس تفرض 5% رسوم إضافية على عبور السفن

أعلنت هيئة قناة السويس، مساء اليوم الاحد، عبرموقعها الالكتروني فرض رسوم إضافية جديدة علي عدة انواع من السفن العابرة وعلي رأسها الحاويات و ناقلات البترول ومشتقاته والغازالطبيعي”LNG” و ناقلات الغاز البترولي “LPG”وناقلات السيارات والوحدات العائمة والمثقلات والبضائع العامة ، علي أن يتم تطبيقها أعتبارا من مارس المقبل.

وأرجعت هيئة قناة السويس ، زيادة الرسوم الي النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، وتتراوح نسب الزيادة ما بين 5 الي 10 % .

ويذكر ان هيئة قناة السويس اعلنت عن تطبيق زيادة رسوم العبور العادية لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة %6 بداية من فبراير الجاري، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعى المسال من الزيادة.