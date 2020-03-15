بدءا من غد.. موظفو «نون الإماراتية» بمصر يعملون من المنزل

أكد مصطفى هنداوي، مدير شركة “نون الإماراتية” لخدمات التسوق الإلكتروني في مصر، أن موظفي الشركة سيعملون بدءا من غد الإثنين من المنزل، وذلك تحسبا لحدوث أي إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وقال هنداوي لـ “المال” إن القرار جاء من مكتب الشركة الرئيسي فى دبي، مبينا أن الأحد هو آخر موعد لدورة العمل الرويتنية داخل مقر الشركة فى القرية الذكية بمنطقة 6 أكتوبر.

تستهدف شركة نون لخدمات التسويق أونلاين إضافة الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم على منصتها الإلكترونية.

وبدأت نون عملها في الإمارات خلال سبتمبر 2017، ثم دخلت السوق السعودية في ديسمبر من العام ذاته، ويصل حجم استثمارات الشركة يصل لمليار دولار، ثم بدأت مزاولة عملها في مصر خلال فبراير 2019، .

تراهن “نون” على تقديم خدمات قيمة مضافة في مصر تتمثل في سهولة استخدام منصتها والشحن السريع، كما تمتلك الشركة تمتلك حاليا 13 مركز شحن على مستوى الجمهورية، تغطي 75% من إجمالي الشحنات الحالية، وتستهدف زيادة النسبة إلى 85 %، كما تمتلك أيضا مخزنين في منطقة أبو رواش.