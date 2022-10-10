بدءا من الأربعاء .. فتح مرحلة تكميلية لتعيين 3197 معلما مساعدا فى رياض الأطفال

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد “رياض أطفال” في 14 محافظة.

وذلك بدءا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وتشمل هذه المحافظات كل من “القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية.

بالإضافة إلى مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر ، وبورسعيد”.

التعليم والتنظيم والإدارة يناقشان الخطوات القادمة في مسابقة المعلمين

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز .

وذلك لمناقشة الخطوات القادمة فيما يتعلق بمسابقة التعاقد على وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال).‎

ووجه حجازي، الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير المبذول في تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلما مساعدا (رياض أطفال).

إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلما مساعدا (معلم فصل).

ما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين في الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.

‎وأكد حجازي على اضطلاع الوزارة بدورها في إجراء التدريب المخصص للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني.

وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.

والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٩٧ لسنة 2022.

والتي تنص على أنه :”لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم”.‎

رابط التقديم في مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال

وشدد الوزير على أن بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة، ومنها إخطاره بموعد التدريب ومكانه.‎

وأكد حجازي والشيخ على ضرورة الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر.

وكذلك التأكد من رفع جميع المستندات المطلوبة وفقا للإعلان وشروطه.

على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

شروط التقديم في مسابقة المعلمين

‎الجدير بالذكر أن شروط التقدم للمسابقة، تتضمن ما يلي :