بخلاف ما كان متوقعا.. طرح 5 آلاف طن سكر بأول جلسة للتداول في البورصة المصرية للسلع

أعلنت البورصة المصرية للسلع عن أن 5 شركات منتجة للسكر في القطاع الخاص طرحت كمية 5 آلاف طن فقط من السكر الأبيض في أولي جلسات تداوله عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

يشار إلي أن مصادر مطلعة في وزارة التموين قالت في تصريحات سابقة لـ”المال”، إنه متوقع طرح ما يزيد عن 50 ألف طن سكر في البورصة، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأوضحت البورصة السلعية في بيان اليوم، أنه تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4 آلاف طن، بمتوسط سعر 24 ألفا و300 جنيه للطن الواحد.

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها “القمح والذرة والردة” في وقت سابق تم حتي منتصف شهر أغسطس 2023 تداول كمية 923 ألف طن من الأقماح المستوردة.

وذلك بإجمالي عدد 66 جلسة وعدد 6552 عملية تداول، كما تم تداول كمية 45 ألف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد 242 عملية.

كما تم تداول أيضاً كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.