بخلاف الاشتراكات.. الشركة الفرنسية تخفض أسعار تذاكر القطار الكهربائي بنسب تصل إلى 60%

أعلنت شركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي.

أشارت الشركة في بيان حصلت «المال» على نسخة منه، أن سعر التذكرة لثلاث محطات أصبح 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها بما يعادل 66.67%.

الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الخفيف «عدلي منصور – العاصمة الإدارية»

وأوضحت أن التذكرة بقيمة 15 جنيها لـ7 محطات بدلاً من 25 جنيها، بما يعادل 60% ، و20 جنيها لما يزيد على 7 محطات بدلاً من 35 جنيها، أي بنسبة انخفاض 57.14%.

التطبيق الأسبوع المقبل

وأكدت الشركة أن سيتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من يوم السبت المقبل.

شركة “اّر.إيه.تى.بى” ديف للنقل كايرو RDM هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة “اّر.أيه.تى.بى” ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في بعض دول العالم.

بدأت “اّر.أيه.تى.بى” ديف كايرو للنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ”الخط الأخضر 3″ لمدة 15 عامًا.

تلا ذلك حصولها على تعاقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.

تخفيضات الاشتراكات

سبق اعلان الشركة، أعلان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في الساعات الاول من صباح اليوم، إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية).

نسب تخفيضات اشتراكات القطار الكهربائي

وأشارت هيئة الأنفاق إلى أن تخفيض قيمة التذاكر تتراوح من 30-40% وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وبررت الهيئة تلك التخفيضات ، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة.

وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة.

وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات.

والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

اتوبيسات مجانية لنقل المواطنين

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس .

وتقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة أسبوعين.

كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.