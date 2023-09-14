«بخصومات تصل لـ 50%» .. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي «أهلا مدارس 2023» بالقاهرة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسي “أهلا مدارس 2023″، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض “أهلا مدارس 2023” في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبةفي مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.

عقب الافتتاح، شهد الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق 84 سيارة ستعمل كمعرض متحرك، وتجّول رئيس الوزراء في أرجاء المعرض وزار أماكن عرض المنتجات المختلفة، وأجرى حديثًا مع العارضين حول جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي في هذه المنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة السياسات الحكومية التي فيما يتعلق بمسألة تعميق التصنيع المحلي مؤكدا “نحن قادرون على ذلك”، والدليل على ذلك أن معظم المنتجات الجلدية المعروضة صناعة مصرية 100% .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من المنتجات والسلع الإستراتيجية المُقدمة بأسعار مُخفضة، مثل الزيت والسكر والأرز، وكذا المعروضات من الأقمشة والزي المدرسي.

وأكد رئيس الوزراء أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن معارض ” أهلا مدارس 2023″ ستنطلق غدا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف الوزير أن مبادرة “أهلا مدارس” تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، إلى جانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون.

حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، ويتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

وأكد “المصيلحي” أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة وتشمل سكر وأرز وزيت ومكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل المعارض الرئيسية، للتيسير على المواطنين.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية ستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية و/أو توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

وأوضح المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 178 جناحًا، تضم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و 20 جناحًا للأحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا آخر.

وقال إن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ 58، وإجمالي عدد المعارض الفرعية 108 معارض، فضلًا عن 64 قافلة في المحافظات المختلفة.