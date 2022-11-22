بخصم 1500 جنيه استرليني.. فتح باب التقدم بجامعات المعرفة الدولية مطلع ديسمبر

أعلن ايهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، أنه سيتم فتح باب التقدم للعام الدراسي الجديد 2023-2042 اعتبارًا من مطلع يناير المقبل.

وأشار سلامة خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه سيتم تقديم خصم بنحو 1500 جنيه إسترليني للطلاب حال التقديم المبكر خلال شهر ديسمبر.

ولفت إلى أن الشركة حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن مصروفات العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع تثبيتها.

وحول استفادة الجامعات الدولية من انخفاض قيمة الجنيه في استقطاب الطلاب الأجانب أشار سلامة إلى أن الشركة لديها خطة تسويقية كاملة لجذب طلاب أجانب خاصة أنه مع انخفاض سعر صرف الجنيه المصري فإن الرسوم الدراسية جاذبة جدًا.

ولفت سلامة إلى أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تستهدف من خلال خطتها التسويقية عدة دول بالشرق والأوسط فضلا عن الدول العربية.

ونوه بأن الجامعة تضم بالفعل طلابًا وافدين من نحو 30 جنسية مختلفة يمثلون نحو 20% من عدد الطلاب بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.

جدير بالذكر أن موسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدراية تضم فرع جامعة كوفنتري البريطانية ، وفرع جامعة نوفا البرتغالية.