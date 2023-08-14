بخسائر 165 جنيها منذ السبت .. أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 7%

واصلت اسواق الصاغة بمختلف المحافظات التراجع القوي في أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 14-8-2023 خلال تداولاتها المسائية ، مع استمرار التذبذب القوي ، بالتزامن مع هبوط سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية في اول ايام تعاملاتها الأسبوعية .

وخسر سعر الذهب في مصر اليوم نحو 165 جنيهات من قيمته ، ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي لمستويات 2265 جنيها للجرام، مقارنة بسعره اول امس التى سجلت 2430 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع زيادة المعروض.

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14-8-2023 .

سعر جرام الذهب عيار 24 (2590 جنيها)

واوضحت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل قوي ، ليسجل 2590 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2265 جنيه)

فيما هبط سعر الذهب اليوم عيار 21 بنحو 7% رغم التراجع الطفيف في سعر اوقية الذهب عالميا ليبلغ 2265 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1940 جنيهًا)

وتراجع خلال التداولات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1940 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18120 جنيه)

وبلغ اجمالي تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 1320 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 18120 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما شهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 التداولات انخفاض قوي لنحو 80290 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.590 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وافتتحت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الاسبوعية على انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا في اول ايامها الاسبوعية لتسجل 1908 دولار .