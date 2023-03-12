بخسائر سوقية 29 مليار جنيه.. البورصة تهبط بعنف خلال تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة خلال تعاملات اليوم الأحد 12-3-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.14%، ليغلق عند مستوى 15936 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.1% عند مستوى 2965 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.25% عند 4347 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.8 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 سهما، ارتفع منهم 10 أسهم ، فيما تراجع 129، و استقر 61 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 29 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 36 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 65 مليار ، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 11.13 مليون جنيه، و 10.4 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 21.53 مليون جنيه.