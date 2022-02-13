بخسائر تراوحت بين 14 و 18%.. الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت جلسة اليوم بالبورصة المصرية هبوطًا جماعيًا للمؤشرات بنسب تراوحت بين 1 وأكثر من 6%، ما انعكس على الأسهم الأعلى تراجعًا، التي سجلت انخفاضات بنسب تراوحت بين نحو 18% و14%.

تصدرتها “الإسماعيلية للتطوير” متراجعة 17.75%

وجاء في صدارة قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 17.75%، مغلقًا عند 15.57 جنيه، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 16.60%، مغلقا عند 1.960 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاء العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 16.48%، مغلقًا عند 0.745 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 13.92%، مغلقا عند 0.934 جنيه، وسهم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 13.54%، عند مستوى 1.399 جنيه.

وفي المقابل، سجلت حزمة من الأسهم ثباتًا في تحركاتها، جاء من بينها التشخيص المتكاملة مغلقا عند مستوى 21.99 جنيه، وسهم النصر للأعمال المدنية مغلقًا عند 15.9 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند مستوى 155.26 جنيه، وسهم العامة لصناعة الورق -راكتا بقيمة 7.5 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند مستوى 89.83 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 90.44 جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.21%، مغلقا عند 11438 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 6.33%، مغلقا عند 1982.5 نقطة، كما تراجع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 4.95% مغلقا عند 2985 نقطة.