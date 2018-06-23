بخروج المنتخبات الأربعة.. تمثيل مخز للعرب في المونديال

شباك العرب تلقت 19 هدفًا في 8 مباريات وسجلت 3 أهداف فقطعلى المصرىأكمل منتخب تونس، الخيبة العربية في كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من منتخب بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، على ملعب "أنكريت آرينا"، فى الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال.وودعت المنتخبات الع

شباك العرب تلقت 19 هدفًا في 8 مباريات وسجلت 3 أهداف فقط

على المصرى

أكمل منتخب تونس، الخيبة العربية في كأس العالم “روسيا 2018″، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من منتخب بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، على ملعب “أنكريت آرينا”، فى الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال.

وودعت المنتخبات العربية الأربعة المونديال رسميا فى الجولة الثانية من البطولة، حيث كانت البداية مع مصر، التى تلقت هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف من روسيا، ضمن المجموعة الأولى، تلتها السعودية ضمن المجموعة ذاتها، بالسقوط أمام أوروجواى بهدف نظيف.

وتلقت المغرب الهزيمة الثانية من البرتغال، ضمن لقاءات المجموعة الثانية، وأكملت تونس فشل العرب فى الدور الأول، بخسارتها الثقيلة أمام منتخب بلجيكا، فى الجولة الثانية من المجموعة السابعة من المونديال.

وخسرت المنتخبات الأربعة اللقاءات الثمانية التى خاضتها فى المونديال، ولم يحقق أى منتخب عربى نقطة وحيدة تشفع له المشاركة فى المحفل العالمى، وتلقت شباك المنتخبات الأربعة 19 هدفا فى الثمانية لقاءات، مهاجم تسجيلها لأربعة أهداف فقط خلال تلك المباريات.

لا شك أن الوداع المبكر والمخيب للمنتخبات العربية أمر أصاب الجماهير بحالة من الغضب خاصة أن الطموحات كانت كبيرة قبل المونديال، في ظل وجود لاعبين على مستوى عالٍ ومدربين أصحاب قدرات جيدة، وخسر كل منتخب مرتين متتاليتين، لتودع المنتخبات الأربع المونديال.

وشهدت مباراة السعودية وأوروجواي تحسناً واضحاً في أداء الأخضر، بالمقارنة بمستواه في لقاء روسيا بافتتاح كأس العالم، خاصة مع التغييرات التي أجراها المدرب الإسباني خوان يبتزي على التشكيلة.

وعانى المنتخب المغربي من سوء حظ واضح في مباراة البرتغال التي سيطر عليها وأهدر عدة فرص ليخسر بهدف سجله كريستيانو رونالدو ويودع المونديال، الخسارة ألقت بظلالها على أجواء الكرة المغربية في ظل الأداء الرائع الذي قدمه أسود الأطلس على مدار مباراتي إيران والمغرب، ولكن الهزيمة جاءت بصورة أصابت الجماهير بحزن شديد.

وفي معسكر منتخب مصر، خرجت مطالبات بعدم تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، بعدما ودع الفراعنة المونديال، بدون أداء مقنع، خاصة فى لقاء روسيا الذى شهد سقوطا مدويا خلال أقل من 15 دقيقة من عمر الشوط الثانى للقاء، والذى تلقت خلالها شباك محمد الشناوى حارس مصر، ثلاثة أهداف متتالية.

وكان الجميع يعولون على المنتخب التونسي فى حفظ ماء وجه الكرة العربية فى المونديال، بعد أدائه فى مواجهة إنجلترا بالجولة الأولى، خاصة أن نبيل معلول المدير الفنى لنسور قرطاج، أعلن التحدى فى مواجهة بلجيكا، قبل أن يسقط بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويودع العرب المونديال بخفى حنين.

وستكون لقاءات المنتخبات الأربعة المتبقية فى المونديال تحصيل حاصل، حيث سيلتقى بعد غد الاثنين، منتخبا مصر والسعودية لحساب المجموعة الأولى، وفى اليوم ذاته، تلتقى المغرب مع إسبانيا ضمن المجموعة الثانية، وتلعب تونس يوم الخميس مع بنما، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة.