«بحيلة مساعدة المقبلات على الزواج ماديًا».. سقوط لص يسرق الفتيات بعد النصب عليهن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم سرقة متعلقات الفتيات في محافظة القاهرة ، بأسلوب النصب والإكراه عليهن بعد الادعاء بمعرفته سيدة تساعد المقبلات على الزواج ماديًا، ثم يستولى على مصوغاتهم الذهبية وأجهزة المحمول الخاصة بهن.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من ربة منزل وشقيقتها يفيد بارتكاب شخص جريمة النصب والاحتيال عليهما، من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التي تساعد الفتيات المقبلين على الزواج ماديًا، وإمكانية مساعدتهما في شراء المستلزمات المنزلية، واصطحابهما لمقابلة السيدة المشار وأثناء انتظار المزمع تقابلهما معها، تمكن من سرقة خاتم ذهب وهاتف محمول، من الثانية بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، الهاتف المحمول المستولي عليه، 2 فاتورة بيع مشغولات ذهبية، إيصالات إيداع مبلغ مالي، سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب “النصب والإكراه”.

وأقر بأن باقي المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى، مشيرًا إلى تصرفه في الخاتم المستولي عليه بالبيع لدى عميله “سيئ النية”، صاحب محل مشغولات ذهبية -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الجيزة.

وبإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الخاتم المستولي عليه، وكذا مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات واتهماه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.