«بحوزته مشروبات كحولية ولا يحمل رخصة».. ضبط سائق صدم 3 أشخاص في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ربع نقل تسبب في مصادمة وإصابة 3 أشخاص في محافظة الإسكندرية ، وذلك خلال كشف ملابسات ما تداول عبر مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بحدوث مصادمة ومصابين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير شخص -مقيم بمحافظة البحيرة- بالسيارة قيادته “ربع نقل” بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأثناء مفادته لإحدى الدراجات النارية اصطدم بثلاثة أشخاص تصادف مرورهم، مما أسفر عن إصابة إثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وتبين عدم حمله رخصة قيادة وتسيير.

وعُثر بداخل السيارة على مواد كحولية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.