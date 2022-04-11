بحوزتهم 352 قطعة.. ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالوادي الجديد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص بمنطقة الوادي الجديد، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مسكنهم وعثر بحوزتهم على 352 قطعة لأثرية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، بمديرية أمن الوادي الجديد، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية- ينقب عن الآثار بمنزله، بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت المنزل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص -لاثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الوادي الجديد.

وعثرت على حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه، 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية، 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية، كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص، الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن قطع أثرية لبيعها لتحقيق أرباح مادية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.