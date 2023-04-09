بحوزتهم 17.5 مليون جنيه.. ضبط «جواهرجي» وتاجر ملابس ومقاول لاتجارهم في العملة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على جواهرجي وتاجر ملابس ومقاول كونوا عصابة للاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية “السوق السوداء” في محافظة القاهرة، وبحوزتهم عملات بقيمة 17.5 مليون جنيه.

تعود التفاصيل، إلى كشف قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة المتهمين أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتمكنت من ضبط سيارتان يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية بمحافظة البحر الأحمر، وشريكه تاجر ملابس، ومقاول.

وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، كالآتي: (14,401,000 مليون جنيه، 93,100 ألف يورو).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم حيث يقوم المتهمان الأول والثاني بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما، ويوزعها المتهم الثالث في القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.