بحوزتهم كميات بـ44 مليون جنيه.. سقوط عصابة تهريب المخدرات عبر قناة السويس (صور)

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد تخصصوا في نقل وتهريب المخدرات من شرق القناة إلى غربها داخل مخازن سرية في السيارات، وعثر بحوزتهم كميات كبيرة قدرت قيمتها بمبلغ 44 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قد تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من 7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، تخصصوا في نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن إعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيدًا لتسليمها لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديريات أمن السويس، جنوب سيناء، الدقهلية، وباستهدافهم أمكن ضبطهم.

وعُثر بحوزتهم على 3 أطنان لمخدر البانجو، 500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون، مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات، وكذا ضبط مبلغ مالي، 10 هواتف محمولة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 44 مليون جنيه تقريبًا، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.