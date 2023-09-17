«بحوزتهما تماثيل مقلدة تستخدم بالنصب».. ضبط تاجري عملة في القاهرة

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة شخصين -مقيمان بمحافظة القاهرة- لنشاط إجرامي بمجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية مقلدة، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي من عملات أجنبية، 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.