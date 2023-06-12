بحوث «نعيم» تجدد التوصية لشراء سهم «طلعت مصطفى» بقيمة عادلة 15 جنيهًا

جددت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، توصياتها بشراء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالبورصة المصرية، محددة 15 جنيهًا قيمة عادلة للسهم المدرج بسوق المال مقابل سعر سوقي يتجاوز 9.35 جنيه وفقًا لتعاملات جلسة الإثنين.

أشارت “نعيم”، في تقرير لقسم البحوث بالشركة، إلى نموذج طلعت مصطفى في تطوير محفظة الأراضي المبنية المتبقية للمجوعة، والبالغ مساحتها 24.5 مليون متر مربع للاستخدامات السكنية و4.5 مليون متر مربع للاستخدامات التجارية، وتمثل الشقق 83% من مساحة الأرض السكنية المتبقية، في حين تكون باقي المساحة للفيلات، كما تم احتساب فترة المبيعات لمدة 25 عامًا للشقق ومساحات الأراضي التجارية، بالإضافة إلى نطاق بيع حتى 10 سنوات لمراحل الفيلات.

أضافت أنه تم تطبيق خطة أقساط لمدة 15 عامًا على الوحدات السكنية شقق وفيلات وجدول سداد لمدة 5 أعوام لوحدات الأغراض التجارية، كذلك تم خصم التدفق النقدي الحر للشركة باستخدام متوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ 25.2% للعام الجاري 2023، متوقعة أن يستقر في النهاية عند 17.2% في عام 2029.

“مدينتي” تتصدر قائمة المشروعات الأكثر مبيعاً في المجموعة ومصر

أما بالنسبة للأداء المالي، أشاد تقرير شركة نعيم، بتحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2023 يتجاوز تقديراتها، إذ حققت المجموعة صافي ربح بلغ 747 مليون جنيه خلال أول 3 شهور من العام الحالي متفوقة على تقديرات “نعيم” البالغة 651 مليون جنيه، وكذلك تحسنت هوامش الربحية لمجموعة طلعت مصطفى لتصل إلى 35.2%، مرتفعة 3.4 نقطة مئوية ربع سنويًا، بما تجاوز التقديرات للقيمة 34%، كما سجلت المجموعة إجمالي إيرادات بلغت 4.4 مليار جنيه، بزيادة 46.7% سنويًا، بما يتماشى مع التقديرات.

لفتت شركة نعيم، إلى نسبة النمو الكبيرة في مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من عام 2023، وبلغت 127% لتصل المبيعات إلى 12.2 مليار جنيه، ومازالت مدينتي تستحوذ على صدارة المشروعات الأكثر مبيعًا في المجموعة وبالتالي في مصر.