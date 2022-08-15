بحوث «مباشر» : نتائج أعمال قوية لـ«القاهرة للدواجن» في النصف الثاني بدعم أسعار البيع

توقعت بحوث مباشر تحقيق شركة القاهرة للدواجن نتائج أعمال قوية بالنصف الثاني من العام الحالي؛ بدعم بقاء الأسعار عند مستويات مواتية.

وقالت بحوث مباشر، في تقرير حديث، إنه على الرغم من جميع تحديات السوق لا يزال أداء القاهرة للدواجن قويًّا، حيث تعمل الشركة بنجاح على تكييف إستراتيجية البيع الخاصة بها بين جميع خطوط الأعمال للوقاية من التكاليف المتزايدة باستمرار لتتمكن من الحفاظ على هوامش ربح جيدة.

وأشارت إلى أنه نظرًا لتوقعات استمرار التقلب وعدم اليقين في أسعار السلع العالمية حتى النصف الثاني من عام 2022، ستعتمد “القاهرة للدواجن” على هيكلها المرِن للحفاظ على الأداء القوي.

ورجَّحت أن يستمر الطلب خلال فصل الصيف ونهاية الربع الثالث من عام 2022، ولكن نظرًا للتقلب الدوري من المفترض أن يبدأ التباطؤ خلال الربع الأخير من العام.

لكنها لفتت، في الوقت نفسه، إلى أنه نظرًا للتقلبات والاضطرابات في سلسلة التوريد نتوقع أن تظل الأسعار عند مستويات مواتية، مما يدعم النتائج القوية للنصف الثاني من عام 2022.

يشار إلى أن “القاهرة للدواجن” حققت نتائج قوية بالنصف الأول، حيث قفز صافي أرباحها بنسبة 197% على أساس سنوي مسجلًا 235.86 مليون جنيه، مقارنة بـ79.36 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت بحوث مباشر هذه الزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 76% إلى 465.7 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى بنسبة 58%، إلى 77.6 مليون جنيه، و38% انخفاضًا في مصروفات الفوائد إلى 10.9 مليون جنيه.