بحوث مباشر: مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف 17500 نقطة خلال 2018

أسماء السيدتوقعت "بحوث مباشر"، أن تحصد مؤشرات البورصة المصرية صعودًا كبيرًا، خلال العام الجاري، ليصل الرئيسي لمستويات 17000 -17500 نقطة، مع مستوى حماية للأرباح عند 12500 نقطة.وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، توقعت تحركات بين مستويات 900 – 1200 نقطة، ما يمثل مستويات مقاومة مهمة، ليس

أسماء السيد

توقعت “بحوث مباشر”، أن تحصد مؤشرات البورصة المصرية صعودًا كبيرًا، خلال العام الجاري، ليصل الرئيسي لمستويات 17000 -17500 نقطة، مع مستوى حماية للأرباح عند 12500 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، توقعت تحركات بين مستويات 900 – 1200 نقطة، ما يمثل مستويات مقاومة مهمة، ليس من السهل على المؤشر اختراقها، وعلى جانب آخر فإن كسر مستويات الدعم الرئيسي عند 670 نقطة سيكون بمثابة إشارة تنبيه.

وقالت “مباشر” إن العام المنقضي كان جيدًا بالنسبة ﻷسهم المؤشر السبعيني، ما يستمر خلال العام الحالي، إذ تمكن من كسر الاتجاه الهابط والذي استمر به لعقد من الزمن، إضافة إلى أنه حقق أداء أفضل مقارنة بنظيره الثلاثيني خلال 2017.