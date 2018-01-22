بحوث مباشر توصى بشراء 8 أسهم في البورصة

أسماء السيد:أوصت "بحوث مباشر" بشراء 8 أسهم مدرجة في البورصة المصرية، تتنوع ما بين قطاعات الخدمات المالية والبنوك والعقارات والسياحة والسيارات واﻷغذية، وذلك خلال العام الجاري.و على صعيد قطاع البنوك، أوصت "بحوث مباشر" بشراء سهم "البنك الخليجي المصري" وذلك بعد اختراق مستوى 0.93 دوﻻر، وحددت مستهدفات

أسماء السيد:

أوصت “بحوث مباشر” بشراء 8 أسهم مدرجة في البورصة المصرية، تتنوع ما بين قطاعات الخدمات المالية والبنوك والعقارات والسياحة والسيارات واﻷغذية، وذلك خلال العام الجاري.

و على صعيد قطاع البنوك، أوصت “بحوث مباشر” بشراء سهم “البنك الخليجي المصري” وذلك بعد اختراق مستوى 0.93 دوﻻر، وحددت مستهدفات للسهم عند 1.10 دولار، ثم 1.15 و 1.25 دوﻻر، على أن يمثل مستوى 0.85 دوﻻر مستوى وقف الخسارة .

وعلى صعيد قطاع العقارات، أوصت “مباشر” بشراء سهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، بعد اختراق مستوى 10.50 حنيه، ويستهدف السهم 12 ثم 15 جنيها، ويمثل مستوى 9.50 جنيه وقف خسارة للسهم، تلاه سهم “مجموعة بورتو القابضة”، والذي يستهدف 0.50 ثم 0.55 جنيه .

وفي قطاع السياحة أوصت، بشراء والاحتفاظ بسهم “المصرية للمنتجعات السياحية، والذي يستهدف مستوى 2 ثم 2.10 ثم 2.90 جنيه، ويمثل 1.30 مستوى وقف الخسارة، إضافة لشركة “الوادي للاستثمار السياحي”، الذي يستهدف مستوى 10.50 ثم 12 جنيها .

و أوصت بشراء سهم “جي بي أوتو” ضمن قطاع السيارات، بعد تأكيد اختراق 4.80 جنيه ويستهدف السهم 6 ثم 7 ثم 8.50 جنيه، وأوضحت أن السهم كان يتحرك في اتجاه هابط منذ إدارجة إلا أنه تمكن بنهاية العام الماضي من كسره.

وعلى صعيد قطاع اﻷغذية، فقد أوصت بشراء وزيادة المراكز لسهم “النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية” ، موضحةً أن السهم يستهدف 11 ثم 13.50 ثم 17.50 جنيه، ويمثل مستوى 7 جنيهات وقف الخسارة، مبينة أن السهم شكل دعمًا قويًا ويمر بمرحلة تجميع متوسطة المدى .

وجاءت شركة “بلتون المالية القابضة” من قطاع الخدمات المالية بتوصية بالشراء إثر التراجع وزيادة المراكز بعد الاختراق الصحيح لمستوى 15 جنيها، على أن يستهدف السهم 15 ثم 17.50 جنيه، موضحةً أن السهم قادر على مواصلة الارتفاع تجاه مستوى المقاومة المقبل عند 15 جنيها، ثم التراجع منه لفترة على أن يعاود الارتفاع .

