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«بحوث مباشر» تحدد قائمة البورصة الخاسرة والرابحة من «رفع الفائدة»

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«القلعة» و«حديد عز» و«المصرية للاتصالات» و«السويدى» و«كيما» أبرز المتضررين

«بحوث مباشر» تحدد قائمة البورصة الخاسرة والرابحة من «رفع الفائدة»
منى عبدالباري

منى عبدالباري

9:06 ص, الثلاثاء, 27 ديسمبر 22

قالت بحوث «مباشر تريد» لتداول الأورق المالية إن 12 شركة مُدرجة ستتأثر سلبًا بالزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة، بينما تستفيد 7 كيانات أخرى.

وترى «مباشر» أن شركات الخدمات المالية والتى تشمل البنوك، و التأمين، والوساطة فى الأوراق المالية، أحد المستفيدين الرئيسيين من الصعود الحاد لأسعار الفائدة.

كان البنك المركزى المصرى قرر نهاية الأسبوع الماضى باجتماع لجنة السياسات النقدية زيادة أسعار الفائدة بواقع %3 دفعة واحدة، ليرتفع بذلك سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى %16.25 و%17.25 على الترتيب، وهى المرة الرابعة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، لتصل الزيادة إلى %8 العام الجارى، فى محاولة لكبح جماح التضخم.

وينعكس أثر ارتفاع الفائدة على تقييمات الأسهم إذ تؤدى إلى زيادة تكلفة الدين، وكذلك حقوق المساهمين، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة العادلة للسهم، وفقا لـ «مباشر».

كما تؤثر أيضا على مكاسب الشركات، حيث إن المؤسسات ذات المركز النقدى الصافى الأعلى ستكون مستفيدة من أسعار الفائدة، بينما الشركات المحملة بمديونيات أعلى ستتأثر سلبا.

الشركات المتضررة من ارتفاعات الفائدة

الشركات المتضررةإجمالى المديونيات / بالمليون جنيهنسبة الديون إلى الأصول
القلعة للاستثمارات المالية77.696.667 %
حديد عز33.219.658 %
المصرية للاتصالات20.265.320 %
السويدى اليكتريك32.109.534 %
كيما6.643.246 %
ابن سينا فارما3.896.632 %
النساجون الشرقيون5.250.330 %
ايبيكو2.726.343 %
مجموعة طلعت مصطفى9.042.96 %
القاهرة للاستثمار والتنمية1.541.723 %
مدينة نصر للإسكان3.165.922 %
مصر الجديدة للإسكان1.718.433 %

الشركات المستفيدة

الشركات المستفيدةإجمالى الديون / بالمليون جنيهنسبة الديون إلى الأصول
أموك0.00 %
فوري665.711 %
إسكندرية لتداول الحاويات0.00 %
موبكو1.583.55 %
الشرقية ايسترن كومباني0.00 %
إعمار مصر للتنمية4.007.46 %
أبوقير للأسمدة0.00 %

المصدر: بحوث مباشر تريد

إعداد: المال

منى عبدالباري

منى عبدالباري

9:06 ص, الثلاثاء, 27 ديسمبر 22