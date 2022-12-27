«بحوث مباشر» تحدد قائمة البورصة الخاسرة والرابحة من «رفع الفائدة»

قالت بحوث «مباشر تريد» لتداول الأورق المالية إن 12 شركة مُدرجة ستتأثر سلبًا بالزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة، بينما تستفيد 7 كيانات أخرى.

وترى «مباشر» أن شركات الخدمات المالية والتى تشمل البنوك، و التأمين، والوساطة فى الأوراق المالية، أحد المستفيدين الرئيسيين من الصعود الحاد لأسعار الفائدة.

كان البنك المركزى المصرى قرر نهاية الأسبوع الماضى باجتماع لجنة السياسات النقدية زيادة أسعار الفائدة بواقع %3 دفعة واحدة، ليرتفع بذلك سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى %16.25 و%17.25 على الترتيب، وهى المرة الرابعة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، لتصل الزيادة إلى %8 العام الجارى، فى محاولة لكبح جماح التضخم.

وينعكس أثر ارتفاع الفائدة على تقييمات الأسهم إذ تؤدى إلى زيادة تكلفة الدين، وكذلك حقوق المساهمين، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة العادلة للسهم، وفقا لـ «مباشر».

كما تؤثر أيضا على مكاسب الشركات، حيث إن المؤسسات ذات المركز النقدى الصافى الأعلى ستكون مستفيدة من أسعار الفائدة، بينما الشركات المحملة بمديونيات أعلى ستتأثر سلبا.

الشركات المتضررة من ارتفاعات الفائدة

الشركات المتضررة إجمالى المديونيات / بالمليون جنيه نسبة الديون إلى الأصول القلعة للاستثمارات المالية 77.696.6 67 % حديد عز 33.219.6 58 % المصرية للاتصالات 20.265.3 20 % السويدى اليكتريك 32.109.5 34 % كيما 6.643.2 46 % ابن سينا فارما 3.896.6 32 % النساجون الشرقيون 5.250.3 30 % ايبيكو 2.726.3 43 % مجموعة طلعت مصطفى 9.042.9 6 % القاهرة للاستثمار والتنمية 1.541.7 23 % مدينة نصر للإسكان 3.165.9 22 % مصر الجديدة للإسكان 1.718.4 33 %

الشركات المستفيدة

الشركات المستفيدة إجمالى الديون / بالمليون جنيه نسبة الديون إلى الأصول أموك 0.0 0 % فوري 665.7 11 % إسكندرية لتداول الحاويات 0.0 0 % موبكو 1.583.5 5 % الشرقية ايسترن كومباني 0.0 0 % إعمار مصر للتنمية 4.007.4 6 % أبوقير للأسمدة 0.0 0 %

المصدر: بحوث مباشر تريد

إعداد: المال