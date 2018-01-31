بحوث مباشر تتوقع خفض أسعار الفائدة.. فبراير المقبل

أسماء السيدتوقعت "بحوث مباشر"، أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشهر فبراير المقبل. ورجحت في مذكرة بحثية -حصلت المال على نسخه منها- استفادة العديد من الشركات المحلية من الخفض المتوقع نظرًا لتدني مصاريف التمويل لهذه الشركات، مشيرةً إلى أنها أجرت عملية مسح لعدد منها،

أسماء السيد



توقعت “بحوث مباشر”، أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشهر فبراير المقبل.

ورجحت في مذكرة بحثية -حصلت المال على نسخه منها- استفادة العديد من الشركات المحلية من الخفض المتوقع نظرًا لتدني مصاريف التمويل لهذه الشركات، مشيرةً إلى أنها أجرت عملية مسح لعدد منها، ولاحظت تركزها بشكل أكبر بقطاعات المواد وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وفي السياق ذاته، أوضحت أن تراجع أسعار الفائدة يجعل اﻷسهم ذات التوزيعات العالية أكثر جاذبية، موضحة أن المستثمرون عادة ما يقارنون بين العائد من استثماراتهم في الأسهم والعائد الخالي من المخاطر.

وتابعت: “أن التخفيض المنتظر خلال 2018 بواقع 300 نقطة من المتوقع أن يدعم جاذبية اﻷسهم ذات العوائد المرتفعة بوجه عام”.