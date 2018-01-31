بحوث مباشر تتوقع بدء خفض أسعار الفائدة باجتماع فبراير المقبل

أسماء السيد:توقعت "بحوث مباشر" أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بشهر نوفمبر المقبل. ورجحت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخه منها، استفادة العديد من الشركات المحلية من الخفض المتوقع نظرًا لتدني مصاريف التمويل لهذة الشركات، مشيرةً إلي أنها قامت بعملية مسح لع

أسماء السيد:

توقعت “بحوث مباشر” أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بشهر نوفمبر المقبل.

ورجحت في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، استفادة العديد من الشركات المحلية من الخفض المتوقع نظرًا لتدني مصاريف التمويل لهذة الشركات، مشيرةً إلي أنها قامت بعملية مسح لعدد من الشركات ولاحظت تركزها بشكل أكبر بقطاعات المواد وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أوضحت أيضًا أن تراجع أسعار الفائدة يجعل اﻷسهم ذات التوزيعات العالية أكثر جاذبية، موضحة أن المستثمرون عادة ما يقارنون بين العائد من استثماراتهم في الأسهم وبين العائد الخالي من المخاطر.

وتابعت أن التخفيض المنتظر خلال 2018 بواقع 300 نقطة من المتوقع أن يدعم جاذبية اﻷسهم ذات العوائد المرتفعه بوجه عام.