بحوث مباشر تتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي في سبتمبر

أسماء السيدأرجعت بحوث "مباشر" تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس المنقضي بشكل جزئي إلي أثر اﻷساس، حيث كان الشهر المقارن بعام 2016، قد سجل معدلاً مرتفعًا بباقي شهور السنة في فترة ما قبل "التعويم" بنحو 16.4% مقارنة بحوالي 14.7% خلال شهري يوليو وسبتمبر .وبناء على ذلك عدلت بحوث "مباشر" توقعاتها

أسماء السيد

أرجعت بحوث “مباشر” تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس المنقضي بشكل جزئي إلي أثر اﻷساس، حيث كان الشهر المقارن بعام 2016، قد سجل معدلاً مرتفعًا بباقي شهور السنة في فترة ما قبل “التعويم” بنحو 16.4% مقارنة بحوالي 14.7% خلال شهري يوليو وسبتمبر .

وبناء على ذلك عدلت بحوث “مباشر” توقعاتها للربع اﻷول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر) ليتراجع معدل التضخم من 34.6% إلي 32.5% .

وتوقعت “مباشر” أن يرتفع معدل التضخم في سبتمبر على أساس سنوي مقارنة بأغسطس، مرحجةً انخفاض متوسط التضخم في الربع المالي الثاني إلي 25% تزامنًا مع الانخفاض الشديد المرتقب في نوفمبر المقبل، مؤكدة على رؤيتها بانخفاض متوسط التضخم خلال الربع اﻷخير ليصل غلي 15% .

وأصدر اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻷحصاء البيانات الخاصة بالتضخم لشهر أغسطس، حيث انخفض معدل التضخم السنوي ﻹجمالي الجمهورية من 34.2% خلال شهر يوليو إلي 33.2% خلال أغسطس الماضي.

وعلى أساس شهري فقد تراجع معدل التضخم من 3.3% خلال يوليو ليصل غلي 1.2% خلال أغسطس .

