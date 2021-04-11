«بحوث» قطاع النقل البحري ينتهي من دراسة مخطط تطوير شركات الحاويات

تضم شركات بورسعيد ، ودمياط ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة

استقبل مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري الأحد، وفدا من ممثلي شركات الحاويات الوطنية لعرض ومناقشة نتائج التقرير المرحلي الثالث والأخير من الدراسة التي قام بها لصالح تلك الشركات.

وحسب مركز البحوث والاستشارات فقد كانت الدراسة بعنوان ” استراتيجية تطوير شركات الحاويات المصرية في ضوء التحديات الأخيرة في سوق النقل البحري” .

وقام بعرض مخرجات التقرير الدكتور محمد الأباصيري، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والإدارية بالمركز بحضور عدد من الباحثين بالقسم.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي أجريت بمركز البحوث والاستشارات وعبر تقنية الفيديو كونفرانس مع خبراء صناعة الحاويات من الاستشاريين وممثلي شركات الحاويات الوطنية في إطار حرص المركز علي قابلية الدراسات للتطبيق.

وقام بتكليف مركز البحوث، الشركة القابضه للنقل البرى والبحرى، وذلك فى ظل التحديات الأخيرة التى تواجه سوق النقل البحرى والمتغيرات الإقتصاديه العالمية وأثار جائحة كورونا على حجم أعمال الشركات، حيث تتبع شركات الحاويات لها مباشرة وهي ” دمياط ، وبورسعيد ، والإسكندرية ” لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وكانت تتضمن المرحلة الثانية من الدراسة إعداد سيناريوهات الطلب المتوقع على شركات الحاويات المصرية وتقديرات الحصص السوقية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، وذلك بعد الإعتماد النهائى وإستيفاء مركز البحوث ملاحظات الشركات على المرحلة الأولى التى تستهدف دراسة إستكشافية لأهم التطورات والتحديات العالمية والاقليمية والمحلية على أنشطة النقل البحرى.

وكان قد كشف الدكتور محمد الأباصيرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز البحوث أن إعداد مخطط تنفيذ الدراسة يتضمن ثلاثة مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأخيرة منه إقتراح الإستراتيجيات الملائمة لشركات الحاويات المصرية فى ضوء التحديات الأخيرة فى سوق النقل البحرى وتأثير جائحة كورونا.