«بحوث فيصل لتداول الأوراق المالية» توصي بشراء سهم «القاهرة للدواجن»

أوصت بحوث شركة فيصل لتداول الأوراق المالية بشراء سهم شركة القاهرة للدواجن، مع تقدير القيمة العادلة للسهم عند مستوى 8.22 جنيه.

ولفتت في تقريرها إلى أن السهم لديه فرصة لتحقيق مكاسب رأسمالية محتملة نسبتها 63%، مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة للسهم عند 8.22 جنيه، وسط توصية بالشراء.

وسجلت شركة القاهرة للدواجن صافي ربح 555.34 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو 941.9%، مقارنة بـ53.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع المخزون الخاص بالشركة خلال الفترة المذكورة إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل 1.325 مليار جنيه الفترة المثيلة

وشهدت مبيعات قطاعات الشركة نمو كبيرة حيث تضاعفت مبيعات القطاع الداجني إلى 2.138 مليار جنيه، مقارنة بـ1.088 مليار جنيه الفترة المماثلة، ومبيعات الأعلاف إلى 644 مليون جنيه، نظير 367.8 مليون جنيه، بينما ظلت خدمات الأمن والحراسة عند نفس قيمتها تقريبا بواقع 4.29 مليون جنيه، مقابل 4.190 مليون جنيه.