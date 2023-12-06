بحوث سي آي كابيتال تحدد تحركات أسهم البورصة المصرية في الأجل القصير

أكدت وحدة البحوث فى بنك الاستثمار “سى اى كابيتال” أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يستهدف الصعود على المدى المتوسط طالما يتداول أعلى منطقة الدعم الأساسية 17500 نقطة، مشيرة إلى أنه يستهدف مقاومة 27 ألف نقطة بعد اختراقه 25 ألف نقطة مؤخرًا.

كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اتجه خلال الفترة الأخيرة فى تبنى منحنى هبوطى بعد وصوله إلى مستويات قياسية لم يسبق له تحقيقها من قبل خلال الشهر الماضى. ليصل إلى ذروته فى جلسة الإثنين 27 نوفمبر 2023 ليغلق عند 25905 نقطة.

ومع ختام تداولات الثلاثاء 28 نوفمبر، بدأ المؤشر فى التراجع بشكل تدريجى ليصل فى الجلسة الأخيرة من الشهر الماضى إلى 24735 نقطة.

‏EGX70

على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، صعد EGX70 على مدار الفترة الماضية إلى مستويات تاريخية متجاوزًا 5 آلاف نقطة، ليختتم الجلسة الأخيرة من نوفمبر عند 5274 نقطة.

ورجحت بحوث سى آى كابيتال أن يستمر المؤشر فى صعوده لاختبار منطقة المقاومة بين 5250 و5300 نقطة؛ مشيرًا إلى أن هذه المستويات ستعرقل ارتفاعه ليعيد التجربة على منطقة الدعم بين 4900 و4850 نقطة.

البنك التجارى الدولي

وترى بحوث سى آى كابيتال أن سهم البنك التجارى الدولى سيتجه لاختبار منطقة الدعم بين 73.50 جنيه و74 جنيهًا على المدى القصير.

وأوضحت أن منطقة المقاومة بين 79.50 و80 جنيهًا ستعرقل صعوده فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه على المدى المتوسط يستهدف 77 جنيهًا سيصعد منها إلى 89 ثم إلى 90 جنيهًا طالما يتداول أعلى 69.50 نقطة.

وسجل سعر سهم البنك التجارى الدولى مع ختام جلسة الإثنين الماضى صعودًا بنسبة %2.67 إلى 77.710 جنيه.

إعمار مصر للتنمية

حقق سهم إعمار مصر للتنمية مستهدفه عند 4 جنيهات، ويتجه لمستوى 4.5 جنيهًا ثم 4.75 جنيه، ومنها إلى المنطقة بين 5 إلى 5.10 جنيه طالما يتداول أعلى 3 جنيهات.

وسجل سهم إعمار مصر للتنمية بنهاية تعاملات جلسة الإثنين ارتفاعًا بمعدل %9.90 إلى 4.550 جنيه.

أسيك للتعدين

وقالت البحوث إن سهم أسيك للتعدين تراجع ليحقق مستوى 49 جنيهًا؛ مشيرة إلى أن مستوى 47 جنيهًا مستوى وقف للخسارة.

ورجحت أن يعاود السهم الصعود إلى منطقة المقاومة بين 53 إلى 55 جنيهًا.

على صعيد آخر، سجل سهم أسيك للتعدين هبوطًا بجلسة الإثنين الماضى بنسبة %4.83 إلى 44.110 جنيه مع ختام جلسة أمس.

أوراسكوم كونستراكشون

وقالت إن سهم أوراسكوم كونستراكشون فى مواجهة منطقة 198 إلى 200 جنيه، موضحة أن سعر وقف الخسارة عند 184 جنيهًا.

وكان السهم أغلق بختام، جلسة الإثنين، مرتفعًا %2.88 إلى 187.620 جنيه.

أوراسكوم للاستثمار القابضة

وتوقعت أن يتحرك سهم أوراسكوم للاستثمار بين منطقتى 0.40 إلى 0.42 جنيه ومنطقة 0.50 إلى 0.52 جنيه.

وكان سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة أغلق جلسة أمس صاعدًا بنسبة %7.49 إلى 0.459 جنيه.

أوراسكوم للتنمية مصر

وأوضحت أن سهم أوراسكوم للتنمية مصر اخترق مستوى 10.80 جنيه لأعلى ليتجاوز المستهدف الأول عند 12.10 جنيه ويتجه إلى الثانى عند 13.50 جنيه؛ مشيرة إلى مستوى وقف الخسارة عند 10.55 جنيه.

وكان سهم أوراسكوم للتنمية مصر تراجع بختام جلسة الإثنين ارتفع بنسبة %3.57 إلى 13.350 جنيه.

ابن سينا فارما

وارتفع سهم ابن سينا فارما بنسبة %2.56 إلى 3.2 جنيه أمس.

وكانت بحوث سى آى كابيتال قالت أول أمس أن السهم كان يتحرك بين منطقة 2.30 و2.70 إلى 2.75 جنيه، وأن تأكيد اختراق 2.75 جنيه سيؤدى لمزيد من الارتفاع لمنطقة 3 جنيهات.

وأشارت إلى أن مستوى وقف الخسارة على السهم عند 2.60 جنيه.

أبوقير للأسمدة

اخترق سهم أبوقير للأسمدة المنطقة التى كان يتداول عندها بين 75 و76 جنيهًا، ويتجه لاختبار المقاومة عند 86 جنيهًا ثم 87 جنيهًا، بحسب بحوث سى آى كابيتال.

وارتفع سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو %1.09 إلى 78.050 جنيه بنهاية جلسة الإثنين.

إيديتا للصناعات الغذائية

ولفتت إلى أن سهم إيديتا للصناعات الغذائية فى مواجهة المنطقة 30 جنيهًا وتتجه إلى 35 جنيهًا، مشيرة إلى أن 27.50 جنيه منطقة ووقف الخسارة.

وصعد سهم إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة %1.51 إلى 29 جنيهًا بنهاية جلسة أمس.

الأهلى للتنمية والاستثمار

وحقق سهم الأهلى للتنمية والاستثمار مستهدفه للمنطقة 33.80 إلى 34 جنيهًا فى جلسة أمس، ويتجه لاختبار 40 جنيهًا.

وصعد سهم «الأهلى للتنمية والاستثمار» بنسبة %3.11 إلى 36.470 جنيه بختام جلسة الأحد.

فيما تراجع السهم بختام جلسة الإثنين %7.68 إلى 33.67 جنيه.

الاستثمار العقارى العربى – إليكو

وبينت بحوث سى آى كابيتال أن سهم الاستثمار العقارى العربى يتحرك بين منطقتى 0.76 و0.85 جنيه.

وارتفع سهم الاستثمار العقارى العربى أمس بنسبة %2.92 إلى 0.846 جنيه.

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

وتوقعت أن يتحرك سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بين مستوى 42.50 والمنطقة 38 إلى 38.5 جنيه.

وسجل سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أمس ارتفاعًا بنحو %1.02 إلى 40.440 جنيه.

الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك

ورجحت “بحوث سى اى كابيتال” أن يتحرك سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بين منطقة الدعم 9.50 إلى 9.80 جنيه والمقاومة 10.50 إلى 10.80 جنيه.

وتراجع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بختام جلسة الإثنين بنسبة %1.10 إلى 10.750 جنيه.

الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

وأشارت إلى أن سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو قد اخترق المقاومة 55 جنيهًا لأعلى متجهًا إلى منطقة 70 إلى 71 جنيهًا ثم إلى 78 جنيهًا طالما يتداول أعلى 60 جنيهًا.

وارتفع سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية أمس بنسبة %0.03 إلى 64.130 جنيه.

البنك المصرى الخليجي

ولفت التقرير إلى أن سهم البنك المصرى الخليجى متجهًا للدعم 0.28 دولار طالما يتداول 0.325 دولار.

وكان سهم البنك المصرى الخليجى استقر بجلسة أمس عند 0.310 دولار.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

ومن المتوقع أن يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات المقاومة 20.50 جنيه، فيما تعد 16.60 جنيه مستوى وقف للخسارة.

وسجل سهم البنك المصرى لتنمية الصادرات ارتفاعًا بنسبة %2.55 إلى 17.710 جنيه.

الجيزة العامة للمقاولات

وأوضحت أن سهم الجيزة العامة للمقاولات يتحرك بين منطقتى 0.30 إلى 0.31 جنيه و0.416 جنيه.

وتراجع سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار والعقارى فى جلسة الأحد بنسبة %1.71 إلى 0.403 جنيه.

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

ولفتت إلى أن سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر يستهدف المنطقة بين 1.75 إلى 1.77 جنيه، معتبرة أن 1.45 جنيه وقف للخسارة.

وسجل سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر صعودًا أمس بمعدل %1.37 إلى 1.558 جنيه.

الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف

وقالت إن سهم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف من المتوقع أن يتحرك فى المنطقة بين 0.10 إلى 0.12 دولار طالما يتداول دون 0.13 دولار.

وارتفع سهم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة %6.42 إلى 0.116 دولار.

الدلتا للسكر

وتشير توقعات وحدة بحوث سى آى كابيتال إلى أن سهم الدلتا للسكر سيتحرك بين منطقتى 70 إلى 72 و85 جنيهًا.

وارتفع سهم الدلتا للسكر أمس بنسبة %1.03 إلى 75.500 جنيه.

السويدى إليكتريك

ورجحت أن يتداول سهم السويدى إلكتريك بين منطقتى 25 إلى 25.50 جنيه و30 إلى 31 جنيهًا.

وارتفع سهم السويدى إلكتريك بختام جلسة أمس الإثنين بنسبة %2.55 إلى 27.770 جنيه.

الشرقية – إيسترن كومباني

وأوضحت أن سهم الشرقية – ايسترن كومبانى يتحرك بين منطقتى 24 إلى 24.50 و30 جنيهًا.

وصعد سهم الشرقية – إيسترن كومبانى بنسبة 3.27 % إلى 26.880 جنيه.

الشمس للإسكان والتعمير

ولفتت إلى أن سهم الشمس للإسكان والتعمير يتحرك بين منطقتى 8.84 جنيه و9.40 جنيه.

وكان سهم الشمس للإسكان والتعمير ارتفع %1.92 بنهاية جلسة أمس إلى 9.040 جنيه.

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

وأوضحت أن الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى اخترق منطقة 0.74 جنيه لأعلى، مرجحة مزيدًا من الصعود ليستهدف 0.90 جنيه.

وأشارت إلى أن مستوى وقف الخسارة على السهم عند 0.70 جنيه ووقف الحماية عند 0.79 جنيه.

وسجل سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى صعودًا أمس بنسبة %1.11 إلى 0.821 جنيه.

الصناعات الكيماوية المصرية – كيما

وتوقعت أن يتحرك سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بين منطقتى 13.60 إلى 13.80 جنيه و11.80 إلى 12 جنيهًا.

وكان سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة %0.71 إلى 12.690 جنيه.

العامة لصناعة الورق – راكتا

وأوضحت أن سهم العامة لصناعة الورق – راكتا يتحرك فى نطاق عرضى ضخم بين منطقتى 10.50 و15 – 15.50 جنيه.

وسجل سهم العامة لصناعة الورق – راكتا أمس ارتفاعًا بنحو %3.52 إلى 15.880 جنيه.

العامة لمنتجات الخزف والصيني

ورجحت أن يتجه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني لاختبار منطقة الدعم بين 10.90 إلى 11 جنيهًا طالما تتداول أدنى 13.85 جنيه.

مع ختام جلسة أمس، تراجع سهم العامة لمنتجات الخزف والصينى بنسبة %1.58 إلى 12.430 جنيه.

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

وتشير التوقعات إلى أن سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ سيتجه للتحرك بين منطقتى 1.15 إلى 1.17 جنيه و1 إلى 1.01 جنيه.

وسجل سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ أمس صعودًا بنسبة %0.18 إلى 1.090 جنيه.

العربية لحليج الأقطان

واخترق سهم العربية لحليج الأقطان مستوى 4.60 جنيه لأعلى مستهدفًا منطقة 5.20 جنيه ثم ينطلق لاختبار المقاومة 6.20 جنيه، بحسب وحدة بحوث سى آى كابيتال.

وارتفع سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة %1.02 إلى 4.940 جنيه أمس.

العربية للأسمنت

وأوضحت وحدة البحوث فى سى اى كابيتال أن سهم العربية للأسمنت يستهدف المقاومة 11 جنيهًا ثم 13 جنيهًا، مشيرة إلى أن 9.50 منطقة وقف الخسارة.

وصعد سهم العربية للأسمنت أمس بنسبة %1.85 إلى 9.830 جنيه.

حديد عز

وأشارت إلى أن سهم حديد عز يتحرك بشكل عرضى فى بين منطقتى 69.70 إلى 70 جنيهًا و83 إلى 83.70 جنيه، موضحة أن أول علامة للضعف دون 75 جنيهًا.

وصعد سهم حديد عز بنسبة %3.75 إلى 76 جنيهًا بختام جلسة أمس.

العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة

فيما قالت إن سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة يتحرك بين منطقتى 26.50 إلى 27 جنيهًا و22.50 إلى 23 جنيهًا.

وتراجع السهم بختام جلسة أمس بنسبة %0.45 إلى 24.500 جنيه.

القابضة الكويتية المصرية

وأوضحت أن سهم القابضة الكويتية المصرية انخفض دون 0.85 دولار، مما يؤدى لتحركه بينها وبين منطقة 0.745 إلى 0.75 دولار.

وسجل السهم بختام جلسة أمس تراجعًا بنسبة %0.37 إلى 0.798 دولار.

القاهرة للدواجن

وتابعت أن سهم القاهرة للدواجن تخطى حاجز 8.85 جنيه ويتجه صوب المقاومة 10.50 جنيه، مشيرة إلى أن مستوى وقف الخسارة عند 6.95 جنيه والحماية عند 8.15 جنيه.

وسعد سهم القاهرة للدواجن بنسبة %1.59 إلى 8.920 جنيه بختام جلسة أمس.

القلعة للاستثمارات المالية

ويستهدف سهم القلعة الوصول إلى 3 جنيهات بعدما اخترق مستوى 2.75 جنيه.

وارتفع سهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة %4.07 إلى 3.070 جنيه.

القناة للتوكيلات الملاحية

ولفتت وحدة البحوث فى “سى اى كابيتال” إلى أن سهم القناة للتوكيلات الملاحية يستهدف المنطقة بين 44.5 إلى 45 جنيهًا.

وارتفع سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة %2.43 إلى 35.350 جنيه.

المالية والصناعية المصرية

ومن المتوقع أن يتداول سهم المالية الصناعية المصرية بين منطقتى 55.50 إلى 56 جنيها و60 إلى 60.30 جنيه.

وارتفع سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة %0.32 إلى 57.260 جنيه.

المتحدة للإسكان والتعمير

وأوضحت أن سهم المتحدة للإسكان وللتعمير وصل لهدفه عند 6 جنيهات ويتجه صوب 6.80 جنيه، مشيرة إلى أن مستوى وقف الحماية أسفل 5.60 جنيه.

وتراجع سهم المتحدة للإسكان والتعمير أمس بنسبة %1.62 إلى 6.10 جنيه.

مجموعة إى إف جى القابضة

وتتوقع أن يتحرك السهم بين منطقتى 18.10 إلى 18.20 جنيه وصولًا لـ 18.90 إلى 19 جنيهًا.

وسجل سهم إى إف جى القابضة ارتفاعًا بنسبة %1.35 إلى 18.750 جنيه.

المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس

وقال إن سهم المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس وصل لهدفه عند منطقة الـ 3 جنيهات ويتجه صوب المقاومة 3.15 جنيه ومنها إلى 3.25 جنيه، موضحة أن مستوى وقف الخسارة أسفل 2.83 جنيه.

وارتفع سهم المصرية لخدمات النقل بنسبة %1.66 إلى 3.070 جنيه خلال جلسة أمس.

المصرية للاتصالات

ورجحت أن ينخفض سهم المصرية للاتصالات على المدى القصير ليخترق الدعم 35.50 جنيه لأسفل وإعادة التجربة على المنطقة 33.50 إلى 34 جنيهًا.

وصعد سهم المصرية للاتصالات بختام جلسة أمس بنسبة %4.22 إلى 37.52 جنيه.

المصرية للدواجن

وتابعت أن سهم المصرية للدواجن يستهدف المقاومة 5.70 جنيه بعدما اخترق 4.90 جنيه وتجاوز 5.30 جنيه، موضحة أن مستوى وقف الخسارة عند 5.20 جنيه.

وزاد سعر سهم المصرية للدواجن مع نهاية جلسة أمس بنسبة %2.67 إلى 5.390 جنيه.

المصرية للمنتجعات السياحية

وأضافت إلى أن سهم المصرية للمنتجعات السياحية يتحرك بين منطقة الدعم 4 جنيهات والمقاومة 4.60 جنيه.

وتراجع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة %0.47 إلى 4.21 جنيه.

المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

وأوضحت أن سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى اخترق منطقة 15.80 جنيه وتجاوز 18 جنيهًا ثم يتجه إلى 20 جنيهًا، مشيرة إلى أن مستوى وقف الخسارة أسفل 15.40 جنيه.

وارتفع سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة %4.05 إلى 18 جنيهًا.

المصريين للإسكان والتعمير

وأضافت أن سهم المصريين للإسكان والتعمير اخترق منطقة 0.28 جنيه لأعلى وتجاوز 0.33 جنيه متجهًا إلى 0.35 جنيه ثم إلى المنطقة من 0.40 إلى 0.41 جنيه.

وتراجع سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة %0.31 إلى 0.325 جنيه.

المطورون العرب

ويستهدف سهم المطورون العرب نقطة 1.10 جنيه يليها 1.21 جنيه، وتعد منطقة 0.96 وقفًا للخسارة.

وارتفع سهم المطورون العرب القابضة أمس بمعدل %4.88 إلى 1.010 جنيه.

المنصورة للدواجن

اخترق سهم المنصور للدواجن منطقة 0.90 جنيه لأعلى مستهدفًا منطقة المقاومة 0.95 إلى 0.968 جنيه، وتعد 0.85 وقفًا للخسارة.

وارتفع سهم المنصورة للدواجن بنسبة %0.87 إلى 0.932 جنيه.

النساجون الشرقيون

وبينت وحدة بحوث سى آى كابيتال أن سهم النساجون الشرقيون يتحرك بين 17.50 جنيه و20.70 جنيه.

وصعد سهم النساجون الشرقيون بنسبة %1.61 إلى 18.300 جنيه بختام جلسة أمس.

النصر للملابس والمنسوجات – كابو

أما سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو، فقالت أنه يتحرك بين منطقتى 1.92 جنيه و2.15 إلى 2.20 جنيه.

وارتفع سهم النصر للملابس والمنسوجات بنسبة %0.50 إلى 2 جنيه.

إى فاينانس

وتشير التوقعات إلى أن سهم إى فاينانس سيتحرك بين منطقة الدعم 15.40 إلى 15.50 جنيه والمقاومة 18.80 جنيه.

وارتفع سهم إى فاينانس بنسبة %9.48 إلى 19.400 جنيه أمس.

أرابيا انفستمنتس هولدنج

ووصل سهم أرابيا إنفستمنتس هولدنج إلى المنطقة 0.464 ويستهدف منطقة 0.50 جنيه.

وارتفع السهم أمس بنسبة %2.81 إلى 0.476 جنيه أمس.

بالم هيلز للتعمير

أما عن بالم هيلز للتعمير، فمن المتوقع أن يتحرك بين المنطقتين 3.10 و2.75 إلى 2.80 جنيه.

وصعد سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة %4.71 إلى 3.110 جنيه مع ختام جلسة أمس.

بلتون المالية القابضة

واخترق سهم بلتون المالية القابضة منطقة 3.60 إلى 3.64 جنيه لأسفل، مما يؤدى لإعادة التجربة على 3.40 جنيه ثم 3.30 جنيه.

وأوضحت بحوث سى آى كابيتال أن أقصى انخفاض متوقع للسهم عند 3.10 جنيه والتى تمثل نسبة تصحيح %61.8 من الارتفاع الكبير الأخير من 2.65 إلى 2.95 جنيه.

وارتفع سهم بلتون المالية القابضة بنسبة %5.60 إلى 3.58 جنيه أمس.

بنك البركة

ومن المرجح أن يتحرك سهم البركة بين منطقتى 10 إلى 10.50 و12 جنيهًا.

وراتفع سهم بنك البركة بنسبة %0.09 إلى 11.63 جنيه أمس.

بنك فيصل الإسلامي

ويتحرك سهم بنك فيصل الإسلامى بين منطقتى 0.975 دولار و1.05 دولار؛ إذ يعتبر 1.01 مستوى المقاومة الأول.

وصعد سهم بنك فيصل الإسلامى بنسبة %0.06 إلى 33.010 جنيه أمس.

كريدى أجريكول

ووصل سهم كريدى أجريكول لـ 20 جنيهًا ويستهدف 24 جنيهًا؛ إذ تعد 10.40 وقف للخسارة.

واستقر سعر سهم كريدى أجريكول عند 20.990 جنيه بختام جلسة أمس.

بى إنفستمنتس القابضة

أما سهم بى إنفستمنتس القابضة فصعد إلى هدفه عند 17.50 جنيه، ويتجه صوب 18.50 جنيه ثم المنطقة 19.85 إلى 20 جنيهًا، بحسب بحوث سى آى كابيتال.

وصعد سهم بى إنفستمنتس القابضة بنسبة %70.91 إلى 20.630 جنيه بختام جلسة أمس.

جنوب الوادى للأسمنت

ويستهدف سهم جنوب الوادى للأسمنت منطقة 1.69 جنيه ثم 1.80 جنيه، وتعد 1.65 جنيه مستوى وقف للخسارة.

وارتفع سهم جنوب الوادى للأسمنت بنسبة %1.77 إلى 1.724 جنيه.

جهينة للصناعات الغذائية

وأوضحت بحوث سى آى كابيتال أن سهم جهينة للصناعات الغذائية وصل لهدفه عند 16.25 جنيه، ويستهدف 17 جنيهًا.

وصعد السهم أمس بنسبة %4.65 إلى 16.43 جنيه.

جى بى كوربوريشن

ووصل سهم جى بى كوربوريشن إلى 7 جنيهات، ويستهدف المقاومة بين 8.30 إلى 8.50 جنيه.

وارتفع سهم جى بى كوربوريشن بنسبة %5.39 إلى 8.99 جنيه أمس.

زهراء المعادى للاستثمار والتعمير

واخترق سهم زهراء المعادى للاستثمار والتعمير المقاومة 6.65 جنيه مستهدفًا 7.80 جنيه ثم 8.50 جنيه.

وارتفع سهم زهراء المعادى بنسبة %6.30 إلى 8.60 جنيه بختام جلسة أمس.

سبيد ميديكال

ويتحرك سهم سبيبد ميديكال بين منطقتى الدعم 0.385 والمقاومة 0.45 إلى 0.46 جنيه.

وتراجع سهم سبيد ميديكال بنسبة %1.13 إلى 0.437 جنيه بختام جلسة أمس.

سماد مصر – ايجيفرت

ولفتت بحوث سى آى كابيتال إلى أن سهم سماد مصر يستهدف الدعم عند 42 جنيهًا يليه 38 جنيهًا.

وهبط سهم سماد مصر بنسبة %0.25 إلى 48.23 جنيه بنهاية جلسة أمس.

سيدى كرير للبتروكيماويات

ويتحرك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات بين منطقتى الدعم 26 جنيهًا والمقاومة 32 إلى 32.50 جنيه.

وارتفع سهم سيدى كرير للبتروكيماويات بنسبة %1.32 إلى 29.090 جنيه أمس.

شارم دريمز للاستثمار السياحي

ويستهدف سهم شرام دريمز للاستثمار السياحى المنطقة بين 22.50 إلى 23 جنيهًا، وتعد 17 جنيهًا مستوى وقف للخسارة.

وارتفع سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة %2.01 إلى 19.33 جنيه أمس.

شمال الصعيد – نيوداب

ووصل سهم شمال الصعيد إلى المستهدف عند 2.85 جنيه، ويتحرك صوب 3.50 جنيه، وتعد 2.70 وقفًا للخسارة.

وصعد سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بنسبة %4.23 إلى 3.45 جنيه.

غاز مصر

أما سهم غاز مصر، فوصل إلى 41 جنيهًا ويتحرك صوب 45 جنيهًا ثم إلى 50 وإلى 52 جنيهًا، ويعتبر 38.75 جنيهًا مستوى وقف للخسارة.

وتراجع سهم غاز مصر بنسبة %1.45 إلى 44.06 جنيه أمس.

فورى لتكنولوجيا البنوك

ويتحرك سهم فورى بين منطقة 4.75 جنيه و5.65 جنيه؛ وتعتبر المقاومة المهمة عند 5.40 جنيه.

وارتفع سهم فورى بنسبة %5.85 إلى 5.61 جنيه أمس.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

وقالت وحدة بحوث سى آى كابيتال إن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة يتحرك بين منطقتى 21.50 إلى 27.50 جنيه، مشيرة إلى أن أول علامة قوة ستكون باختراق 25.35 جنيه.

وارتفع سهم طلعت مصطفى القابضة بنسبة %3.45 إلى 24.3 جنيه أمس.

مدينة مصر للإسكان والتعمير

ويتحرك سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير بين منطقة المقاومة 4.90 ومستوى 4 جنيهات، ويستهدف 4.50 جنيه، وتعد منطقة وقف الخسارة عند 3.80 جنيه.

وارتفع سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة %3.98 إلى 4.44 جنيه أمس.

مستشفى كليوباترا

أما سهم مستشفى كيلوباترا، فيستهدف منطقة المقاومة عند 5 جنيهات ثم 5.65 إلى 5.70 جنيه، ويعتبر 4.80 جنيه وقف للحماية.

وسجل سهم مستشفى كليوباترا صعودًا بنسبة %6.11 إلى 5.73 جنيه أمس.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

ويتحرك سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين منطقتى 10.40 و12.3w 0 جنيه، وتعتبر أول علامة قوة باختراق 11.30 جنيه لأعلى.

وصعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة %4.16 إلى 11.02 جنيه أمس.

مصر لصناعة الكيماويات

ويتحرك سهم مصر لصناعة الكيماويات بين الدعم 34.50 جنيه والمقاومة 45.50 جنيه.

وتراجع سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة %0.21 إلى 38.89 جنيه.

مصر للألومنيوم

أما سهم مصر للألومنيوم، فيتحرك بين الدعم 64 إلى 64.25 جنيه وبين المقاومة 79.50 إلى 80 جنيهًا.

وصعد سهم مصر للألومنيوم بنسبة %0.16 إلى 66.87 جنيه أمس.

مينا للاستثمار السياحى والعقاري

ومن المتوقع أن يخترق سهم مينا للاستثمار السياحى والعقارى منطقة 1.15 جنيه لأعلى مستهدفًا 1.26 جنيه ثم 1.40 جنيه، وتعتبر 1.22 وقف للخسارة.

وارتفع السهم بختام جلسة أمس بنسبة %1.14 إلى 1.240 جنيه أمس.

‏EGX30 يستهدف الصعود إلى 27 ألف نقطة بعد إنهاء رحلة جنى الأرباح

السبعينى مرشح للهبوط لاختبار منطقة الدعم بين 4850 إلى 4900 نقطة

المقاومة 80 جنيهًا ستعرقل زيادة سعر سهم التجارى الدولي

إعمار مصر تستهدف 4.75 جنيه بعد اختراقها 4.50 جنيه