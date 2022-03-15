اقتصاد وأسواق

«بحوث تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامجا فى مجال تكنولوجيا استخلاص زيت «الجوجوبا»

وزارة الزراعة تناقش آليات استخلاص زيت الجوجوبا
الصاوي أحمد 12:17 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 12:17 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة برنامجا فى مجال “تكنولوجيا استخلاص زيت الجوجوبا” تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف الدكتور / عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب لقسم بحوث الزيوت والدهون خلال الفترة من الأحد الموافق 13/3/ 2022 الى الأربعاء الموافق 16 /3/2022 م لبعض المستثمرين التابعين للجمعية الوطنية لمنتجى الجوجوبا.

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يتضمن البرنامج التدريبى العديد من المحاور المهمة مثل التعرف على التركيب الكيميائى لبذور الجوجوبا وطرق تقدير نسبة الرطوبة و الزيت – التعرف على خصائص زيت الجوجوبا و إستخداماته المختلفة – الطرق المختلفة لإستخلاص زيت الجوجوبا من البذور مثل الإستخلاص باستخدام المكبس الهيدروليكى مع تقدير نسبة الزيت المتبقى فى الكسب لتقدير نسبة الاستخلاص – طرق ترشيح الزيت وتعبئته. وذلك بغرض الدعم الفنى لصغار المستثمرين وشباب الخريجين وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة.

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زيت الجوجوبا هو شمع يشبه الزيت يستخرج من بذور نبات الجوجوبا ونبات الجوجوبا هو شجيرة أصلية في جنوب غرب الولايات المتحدة، ينمو في المناطق الصحراوية من ولاية أريزونا، جنوب كاليفورنيا، والمكسيك.

وهو متعدد الاستخدامات ويدخل فى مستحضرات التجميل وترطيب البشرة والجلد.

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بقلم الصاوي أحمد

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