بورصة وشركات

بحوث بلتون: 14 جنيها قيمة عادلة لسهم «إيديتا» وتوصية بالشراء

أرباح الشركة فى الربع الأول تجاوزت توقعات بنك الاستثمار بـ 8%
منى عبدالباري 4:37 م, الأربعاء, 19 مايو 21 4:37 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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قدرت بحوث بنك استثمار بلتون القيمة العادلة لسهم إيديتا عند 14 جنيها، مع توصية بالشراء، فيما يُتداول السهم حاليا حول نطاق سعري 8 جنيهات.

أرباح الشركة فى الربع الأول تجاوزت توقعات بنك الاستثمار بـ 8%

وكانت إيديتا قد نجحت في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، فى ظل تحقيقها نموا قويا للإيرادات بلغ 21% و25.3% فى صافى الربح.

وسجلت إيرادات «إيديتا» خلال هذه الفترة 1.16 مليار جنيه، وصافى أرباحها 80.7 مليون جنيه، ومجمل الربح 397.9 مليون بنمو 18.6% مقارنة مع الفترة المناظرة من 2020.

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وقالت نيفين غنيمة، محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك استثمار بلتون إن صافي أرباح «إيديتا» تجاوزت توقعاتهم بنسبة 17% بدعم عدة عوامل تشمل النمو القوى للإيرادات، مع تحسن سياسة التسعير وأعمال الشركة، واتساع الهوامش التشغيلية مع ترشيد الإنفاق على الإعلان والتسويق، وانخفاض معدلات الفائدة.

ولفتت إلى أن إيرادات الشركة تجاوزت توقعاتهم بنسبة 8% نتيجة ارتفاع الأسعار مع تحسن المزيج البيعي، إذ ارتفع سعر العبوة بنحو 15.6%، بينما زادت الكميات المبيعة بـ 4.7% بفضل انتعاش استهلاك الوجبات الخفيفة مع عودة النشاط الاقتصادى لطبيعته بشكل تدريجي.

وأرجعت نمو إيرادات الشركة بالربع الأول بشكل أساسى إلى نمو قطاع الكرواسون، بـ 33.7% والكيك بـ 12.2% مشيرة إلى نجاح الشركة فى زيادة حصتها السوقية فى قطاعات الكيك والكرواسون والويفر والمقرمشات بدعم من طرح منتجات جديدة وأحجام أكبر.

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ولفتت إلى أنه رغم نمو الأرباح والإيرادات فإن مبيعات الصادرات تراجعت بـ 28% بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة نتيجة استمرار ضغوط القيود المتعلقة بجائحة كورونا على أنشطة الصادرات والتجارة العالمية.

 وأكدت أن العام الحالى سيكون إيجابيا للشركة مع تحسن الكميات المبيعة فى ظل عودة الحركة فى الشوارع، وخطة تقليص المصروفات التشغيلية التى تنفذها الشركة، وزيادات الأسعار.

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وتوقعت أن تواجه الشركة بعض الضغوط فى الربعين الثانى والثالث من العام نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، ثم تنحسر فى الربع الرابع من العام مع عودة الدراسة، وأوصت بشراء السهم، مع قيمة عادلة 14 جنيها.

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بقلم منى عبدالباري

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