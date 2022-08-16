بحوث «بلتون» توصي بشراء سهم «المصرية للاتصالات»

أوصت بحوث بنك استثمار بلتون بالشراء لسهم الشركة المصرية للاتصالات، مع تقدير القيمة العادلة له عند مستوى 16.20 جنيه، فيما يُتداول السهم حاليًّا عند نحو 15 جنيهًا. وقالت بحوث “بلتون”، في تقرير حديث لها، إن النتائج المالية للمصرية للاتصالات فاقت توقعاتها بنسبة 42%، حيث ارتفعت أرباحها من الأعمال الأساسية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 37% على أساس سنوي، مسجلة 2.4 مليار جنيه.

وأرجعت بحوث بلتون هذا النمو إلى عاملين هما:

1- النمو القوي للإيرادات بنحو 22% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع إيرادات التجزئة ووحدة أعمال المشغلين.

2- ارتفاع بنحو 19% على أساس سنوي للدخل من الاستثمارات من حصة الشركة التي تُقدّر بـ44.95% في فودافون مصر، مما عوَّض خسائر فروق تحويل عملة بواقع 254 مليون جنيه، مسجلة في الربع الثاني من 2022 في ضوء انخفاض قيمة الجنيه. على أساس ربع سنوي.

وارتفعت الأرباح من الأعمال الأساسية بدعم من ارتفاع الهوامش التشغيلية وزيادة الدخل من الاستثمارات، كما ارتفعت الأرباح المعلنة بواقع 37% على أساس سنوي مسجلة 2.415 مليار جنيه.

ولفتت بحوث بلتون إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي مسجلة 10.984 مليار جنيه، متجاوزة توقعاتها بنسبة 10% في الربع الثاني من 2022،

مرجعًا ذلك إلى نمو إيرادات التجزئة بواقع 20% على أساس سنوي مسجلة 6.770 مليار جنيه، وارتفاع إيرادات وحدة أعمال المشغلين بواقع 26% مسجلة 4.214 مليار جنيه.