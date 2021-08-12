الإسكندرية

«بحوث النقل»: نجاح استقبال أول سفينة على رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية

تصل تكلفته إلى قرابة 400 مليون جنيه
السيد فؤاد 2:52 م, الخميس, 12 أغسطس 21 2:52 م, الخميس, 12 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري – استشاري مشروع تنفيذ رصيف 85/3 – عن وصول اول سفينة اليوم إلى الرصيف بميناء الإسكندرية وتنفيذ كافة عمليات الاستقبال والرباط بنجاح.

وأوضح دكتور مهندس أحمد عثمان إدريس عميد مركز البحوث أن مشروع إنشاء الرصيف يعتبر واحدا من المشروعات الهامة التي قام المركز بالإشراف عليها ضمن أعمال الاستشارات التي يقوم بها المركز في العديد من المشروعات العملاقة في المجالات البحرية والإنشائية بشكل عام.

اقرأ أيضا  معهد تدريب الموانئ ينفذ دورة تدريبية لشركة العلمين للطباعة ببرج العرب

وأضاف الشركة المنفذة وهي شركة النصر للمبانى والإنشاءات “إيجيكو”، قامت بتنفيذ الرصيف وفقا لمواصفات وأبعاد محددة حيث يبلغ طول الرصيف 433 مترا وعمقه التصميمي 14.5 متر ويتخصص في تداول البضائع العامة (الأخشاب والغلال).. بالإضافة إلى ذلك يشمل المشروع رصيف خدمات بطول 76 مترا وعمق تصميمي 7 أمتار، كما يشمل ساحة خلفية للتخزين بمقدار 35 ألف متر مسطح.

اقرأ أيضا  الموانئ المصرية تستقبل 292 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

وبذلك يسمح الرصيف الجديد بتراكي السفن حتى حمولة 70 ألف طن ويوفر ساحة تخزين كلية بمساحة 55 ألف متر مسطح (بدلاً من 20 ألف متر مسطح حالياً)، مما يزيد من الطاقة الاستيعابية من 3 ملايين طن سنوياً حالياً إلى 5 ملايين.

يذكر أن مشروع رصيف 85/3 بطول 433 مترا والمعروف برصيف الأخشاب، تصل تكلفة المشروع 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن / سنة، وبتكلفة تقترب من 400 مليون جنيه .

اقرأ أيضا  سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين بـ«العلمين الجديدة» والساحل الشمالي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

مركز البحوث و«إسكندرية للحاويات» يبحثان حالة الموانئ والمحطات الذكية

السيد فؤاد 2:48 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين بـ«العلمين الجديدة» والساحل الشمالي

السيد فؤاد 2:22 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

لجنة المطاعم بتجارية الإسكندرية تطالب بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق صيفا

معتز محمود 5:54 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

محافظ مطروح يتابع أعمال قافلة المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز سيدي براني

معتز محمود 4:59 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

طرح شواطئ العجمي وبرج العرب فى مزايدات علنية عامة

مها يونس 2:53 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

معهد تدريب الموانئ ينفذ دورة تدريبية لشركة العلمين للطباعة ببرج العرب

السيد فؤاد 1:42 م, الأثنين, 9 أغسطس 21