«بحوث النقل»: نجاح استقبال أول سفينة على رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية

أعلن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري – استشاري مشروع تنفيذ رصيف 85/3 – عن وصول اول سفينة اليوم إلى الرصيف بميناء الإسكندرية وتنفيذ كافة عمليات الاستقبال والرباط بنجاح.

وأوضح دكتور مهندس أحمد عثمان إدريس عميد مركز البحوث أن مشروع إنشاء الرصيف يعتبر واحدا من المشروعات الهامة التي قام المركز بالإشراف عليها ضمن أعمال الاستشارات التي يقوم بها المركز في العديد من المشروعات العملاقة في المجالات البحرية والإنشائية بشكل عام.

وأضاف الشركة المنفذة وهي شركة النصر للمبانى والإنشاءات “إيجيكو”، قامت بتنفيذ الرصيف وفقا لمواصفات وأبعاد محددة حيث يبلغ طول الرصيف 433 مترا وعمقه التصميمي 14.5 متر ويتخصص في تداول البضائع العامة (الأخشاب والغلال).. بالإضافة إلى ذلك يشمل المشروع رصيف خدمات بطول 76 مترا وعمق تصميمي 7 أمتار، كما يشمل ساحة خلفية للتخزين بمقدار 35 ألف متر مسطح.

وبذلك يسمح الرصيف الجديد بتراكي السفن حتى حمولة 70 ألف طن ويوفر ساحة تخزين كلية بمساحة 55 ألف متر مسطح (بدلاً من 20 ألف متر مسطح حالياً)، مما يزيد من الطاقة الاستيعابية من 3 ملايين طن سنوياً حالياً إلى 5 ملايين.

يذكر أن مشروع رصيف 85/3 بطول 433 مترا والمعروف برصيف الأخشاب، تصل تكلفة المشروع 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن / سنة، وبتكلفة تقترب من 400 مليون جنيه .