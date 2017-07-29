بحوث النعيم توصي بالاحتفاظ بسهم جهينة

أسماء السيدأوصت بحوث شركة "النعيم" القابضة، بالاحتفاظ بسهم شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، على خلفية التصحيح الذي شهده سعر السهم مؤخرًا، وحددت السعر السوقي عند 7.41 جنيه.كما أبقت في مذكرتها البحثية، على السعر المستهدف للسهم عند 7.50 جنيه، مع احتمالية ارتفاعه بنسبة 1.2%.وعلى صعيد نتائج الأعمال،

أسماء السيد

أوصت بحوث شركة “النعيم” القابضة، بالاحتفاظ بسهم شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، على خلفية التصحيح الذي شهده سعر السهم مؤخرًا، وحددت السعر السوقي عند 7.41 جنيه.

كما أبقت في مذكرتها البحثية، على السعر المستهدف للسهم عند 7.50 جنيه، مع احتمالية ارتفاعه بنسبة 1.2%.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أكدت “النعيم” أن أي ارتفاع ملحوظ في قيمة الجنية سيؤثر إيجابيًا على أرباح الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذ حققت صافي ربح بلغ 85.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 110 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي.