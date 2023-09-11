«بحوث النعيم»: تضخم أغسطس تجاوز توقعاته مع استمرار زيادة أسعار الغذاء

قالت بحوث النعيم فى تقرير بحثى إن معدل تضخم أغسطس جاء أدنى من توقعاته البالغة 37.6% بشكل هامشي، وأن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاعات أسعار الغذاء، رغم التأثير المواتى لسنة الأساس.
وسجل معدل التضخم السنوى فى المدن نحو 37.4% مقارنة مع 36.5% خلال يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 71.9% على أساس سنوى فى أغسطس، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 57.6%.
وقال البنك المركزى إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى سجل 40.4% فى أغسطس 2023 مقابل 40.7% يوليو 2023.