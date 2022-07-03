«بحوث الصحراء» يتابع دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة

كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريقا بحثيا من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركزي الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء والتجمعات البدوية التابعة لهما، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية التي يتم تنفيذها لمتابعة الأنشطة التطبيقية لبرنامج “دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة”.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في سيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنمية الزراعية في سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء بالتنمية الزراعية في سيناء من خلال توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز مع التركيز على الاهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية التي تساهم في رفع مستوى معيشة الزراع والمرأة البدوية وانطلاقا من دور المركز في خدمة المجتمع الصحراوي.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي أن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا لاحتياجات المجتمع المحلي من أهمها التوسع في زراعات الزيتون، وصيانة وتطهير الآبار والهرابات والخزانات الجوفية، ونشر تقنيات الطاقة الشمسية، والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنية، والتوسع في زراعات النباتات الطبية والعطرية، وتحلية المياه لأغراض الشرب، والمكافحة المتكاملة لآفات الزيتون فضلا عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتكثيف جهود التنمية المستدامة في سيناء والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشري لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بتلك المناطق.